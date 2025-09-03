Украинско-американский инвестфонд восстановления начал работу: какие решения приняли

Инвестиционный фонд восстановления, созданный совместно с Украиной и США, перешел от концепции к практической реализации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егор Перелыгин по итогам первого заседания управляющего совета фонда.

По его словам, в ходе заседания был принят ряд важных решений, которые обеспечат эффективную работу фонда.

Была сформирована система управления, утверждены четыре специализированных комитета и распределили менеджеров между ними. Этим будет обеспечен баланс в принятии решений и максимальная эффективность в операционных процессах.

Также предоставили полномочия на открытие операционных банковских счетов, что, по словам Перелыгина, означает переход фонда от идеи к реальной работе. Параллельно начался отбор Администратора и Инвестиционного советника фонда.

Следующим шагом станет финализация инвестиционных протоколов и формирование первого списка проектов, которые уже в этом месяце будут обсуждаться с US International Development Finance Corporation в Киеве.

"Обе стороны работают синхронно: стартовый капитал и финансовые инструменты — на финальной стадии согласования. Мы работаем, чтобы в течение следующих 18 месяцев мы запустили 3 проекта топ уровня, и чтобы деятельность Фонда превращалась в рабочие места, новые производства, новые технологические цепи и в укрепление экономики и безопасности Украины", - отметил замминистра.

Об украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

В сентябре 2025 года в Украину приедет делегация из США для поиска инвестиционных проектов, которые наполнят украинско-американский фонд восстановления.