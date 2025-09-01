Запланована подія 2

Соглашение о недрах. Правительство определило, кто будет представлять Украину в совете инвестфонда с США

Правительство
Решение было принято на заседании 1 сентября. Фото: Юлия Свириденко/Telegram

Кабинет министров делегировал представителей в управляющий совет Украинско-американского инвестфонда восстановления. Первое заседание запланировано на 3 сентября.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Украинскую сторону будут представлять:

  • министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
  • заместитель министра Егор Перелыгин;
  • государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

"Все онипрофессиональные менеджеры, имеющие опыт по привлечению инвестиций, ведению переговоров с партнерами, стратегическому планированию и экспертизе в сфере недр", – рассказала глава правительства.

Она добавила, что на первом заседании совет должен определить принципы отбора проектов и другие операционные процедуры.

Обновлено в 18:25. Алексей Соболев позже добавил, что на заседании 3 сентября также будут утверждены участники комитетов.

Управляющий совет состоит из шести менеджеров – по три от каждой стороны. Американскую сторону будут представлять три менеджера, уполномоченные DFC через компанию DFC Ukraine Subsoil, LLC.

Стратегические решения будут приниматься исключительно единогласно, что гарантирует равноправие партнерства, добавили в Минэкономики.

Об Украинско-американском инвестфонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая парламент поддержал ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Ожидается, что первые три проекта удастся реализовать в течение следующих полутора лет.

В сентябре 2025 года в Украину приедет делегация из США для поиска инвестиционных проектов, которые будут наполнены Украинско-американским фондом восстановления.

Автор:
Наталия Гуленцова