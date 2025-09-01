Уряд визначив, хто представлятиме Україну у керівній раді інвестфонду з США

Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Українсько-американського інвестфонду відбудови. Перше засідання планується на 3 вересня.

Про це пише Delo.ua з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Українську сторону представлятимуть:

м іністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;

заступник м іністра Єгор Перелигін;

державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

"Усі вони – фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр", – розповіла очільниця уряду.

Вона додала, що рада на першому засіданні має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

У вересні 2025 року до України приїде делегація зі США для пошуку інвестиційних проєктів, які наповнять Українсько-американський фонд відбудови.