Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

+0,06

EUR

48,20

+0,06

Готівковий курс:

USD

41,35

41,30

EUR

48,46

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Уряд визначив, хто представлятиме Україну у керівній раді інвестфонду з США

Уряд
Рішення ухвалено на засіданні 1 вересня. Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Українсько-американського інвестфонду відбудови. Перше засідання планується на 3 вересня.

Про це пише Delo.ua з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Українську сторону представлятимуть:

  • міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
  • заступник міністра Єгор Перелигін;
  • державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

"Усі вони – фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр", – розповіла очільниця уряду.

Вона додала, що рада на першому засіданні має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Про Українсько-американський інвестфонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

У вересні 2025 року до України приїде делегація зі США для пошуку інвестиційних проєктів, які наповнять Українсько-американський фонд відбудови.

Автор:
Наталія Гулєнцова