Уряд визначив, хто представлятиме Україну у керівній раді інвестфонду з США
Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Українсько-американського інвестфонду відбудови. Перше засідання планується на 3 вересня.
Про це пише Delo.ua з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.
Українську сторону представлятимуть:
- міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
- заступник міністра Єгор Перелигін;
- державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.
"Усі вони – фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр", – розповіла очільниця уряду.
Вона додала, що рада на першому засіданні має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.
Про Українсько-американський інвестфонд
30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.
8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.
Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.
У вересні 2025 року до України приїде делегація зі США для пошуку інвестиційних проєктів, які наповнять Українсько-американський фонд відбудови.