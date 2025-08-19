В Україну приїде делегація зі США для реалізації угоди про корисні копалини

У вересні 2025 року до України приїде делегація із Сполучених Штатів, яка шукатиме інвестиційні проєкти для наповнення Американсько-Українського фонду відбудови.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, робота щодо діяльності фонду ведеться щотижнево. У вересні планують перше засідання Ради фонду, де будуть оголошені перші технічні рішення про його запуск.

Також Соболев розповів про домовленість із США про наповнення з американської та української сторони фонду першими грошима для інвестицій. Зараз уряд напрацьовує перелік інвестиційних проєктів, у які фонд може інвестувати впродовж наступних 12 місяців.

"Зараз ми напрацьовуємо пайплайн, тобто перелік інвестиційних проєктів, в який фонд може інвестувати. Впродовж наступних 12 місяців приїде велика делегація з мандрівками по Україні для того, щоб дивитися на проєкти", - наголосив міністр.

Соболев також сподівається, що цього року вже буде розуміння перших інвестицій цього фонду.

Україна та США готуються до першого засідання інвестфонду з відбудови

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Перше засідання ади директорів американсько-українського інвестиційного фонду заплановано на вересень. Протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.