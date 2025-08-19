Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україну приїде делегація зі США для реалізації угоди про корисні копалини

Олексій Соболев
Олексій Соболев. Фото: facebook.com/oleksii.sobolev

У вересні 2025 року до України приїде делегація із Сполучених Штатів, яка шукатиме інвестиційні проєкти для наповнення Американсько-Українського фонду відбудови. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, робота щодо діяльності фонду ведеться щотижнево. У вересні планують перше засідання Ради фонду, де будуть оголошені перші технічні рішення про його запуск.

Також Соболев розповів про домовленість із США про наповнення з американської та української сторони фонду першими грошима для інвестицій. Зараз уряд напрацьовує перелік інвестиційних проєктів, у які фонд може інвестувати впродовж наступних 12 місяців.

"Зараз ми напрацьовуємо пайплайн, тобто перелік інвестиційних проєктів, в який фонд може інвестувати. Впродовж наступних 12 місяців приїде велика делегація з мандрівками по Україні для того, щоб дивитися на проєкти", - наголосив міністр.

Соболев також сподівається, що цього року вже буде розуміння перших інвестицій цього фонду.

Україна та США готуються до першого засідання інвестфонду з відбудови

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. А 12 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску Американсько-українського інвестиційного фонду — нового механізму для залучення інвестицій у відновлення та розвиток української економіки. 

Перше засідання ади директорів американсько-українського інвестиційного фонду заплановано на вересень. Протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.

Автор:
Світлана Манько