СБУ позбавляє Росію звання "країни-бензоколонки". Тепер бензину в ній немає – експерт

Служба безпеки України перетворює Росію з "нафтової наддержави" на "бензоколонку без бензину". Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт наголошує, що СБУ змусила жителів однієї з найбільших нафтових держав світу стояти у величезних чергах за бензином. "Путін починав війну, розраховуючи використати енергетику як зброю проти інших. Але тепер саме енергетика стала однією з його найуразливіших точок. Головний результат ударів СБУ полягає навіть не у знищених резервуарах і не у мільярдних збитках. Головний результат у тому, що росія втрачає здатність легко перетворювати нафту на гроші, а гроші – на війну. Це частина великої кампанії очільника СБУ Євгенія Хмари з виснаження російської економіки. Кампанії, яка б’є прямо по фундаменту рф", – підкреслює політолог.

"Удари СБУ створюють для росії проблему, яку не можна вирішити пропагандою. Резервуар не відремонтує соловйов. Установку переробки не запустить путін. А пожежу на терміналі не загасить чергова заява російського МЗС. Найгірше для кремля те, що ця кампанія має накопичувальний ефект. росія ще може приховати один удар. Кремлівський дід може применшити наслідки другого. Але коли атаки стають регулярними, система починає втрачати запас міцності", – пише екснардеп.

Експерт нагадує, що колись у росії ображались на визначення президента США Обами "росія – країна-бензоколонка". "Тепер статус "країни-бензоколонки" ще треба заслужити. Бо бензоколонка – це коли бензин є. А коли нафтобази горять, НПЗ постійно палають від дронів СБУ, а бензин по талонам в половині регіонів, то це вже не енергетична наддержава. Це держава, яка поступово втрачає контроль над власною паливною системою. Країна-бензоколонка без бензину виглядає не страшно. Вона виглядає безпорадно", – резюмує Черненко.

Нагадаємо, за останні дні стало відомо про цілу низку ударів дронів СБУ по нафтогазових об’єктах в РФ. Зокрема удари були нанесені по ключовому комплексу перевалки "Таманьнефтегаз", по нафтобазі росрезерву "Темп" та по Московському НПЗ. Унаслідок ударів на окупованих територіях бензину на заправках майже немає, а у низці регіонів самої Росії він відпускається за талонами та з великим чергами.