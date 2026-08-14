В Україні вперше відбудеться міжнародний Soft Skills Summit

12–14 вересня 2026 року відбудеться Soft Skills Summit 2026 – міжнародний саміт про розвиток людей, команд та організацій в епоху AI. Подія об'єднає понад 70 українських і світових експертів та понад 5 тисяч учасників, а також стане майданчиком для проведення Soft Skills Summit Awards 2026 – першої професійної премії, що відзначає найкращі корпоративні практики розвитку людей, лідерства, талантів, команд і корпоративної культури.

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці, бізнес і підходи до управління, але саме людські навички стають однією з головних конкурентних переваг сучасних фахівців та організацій. Саме цим викликам присвячений Soft Skills Summit 2026.

У центрі уваги саміту – три взаємопов'язані рівні розвитку: людина, команда та організація. Саме вони визначатимуть конкурентоспроможність в епоху AI.

Чому саме зараз?

За прогнозом World Economic Forum, до 2030 року зміниться близько 39% професійних навичок, необхідних для роботи. Серед компетенцій, значення яких зростатиме найшвидше, – аналітичне мислення, стійкість, адаптивність, креативність, лідерство та соціальний вплив. У той час як багато технічних завдань дедалі більше автоматизуються, саме людські навички стають ключовою конкурентною перевагою фахівців, команд і організацій.

Для України цей виклик є ще актуальнішим. Дефіцит кадрів, інтеграція ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, повернення українців з-за кордону, розвиток управлінських команд та впровадження AI у бізнес-процеси потребують нових підходів до розвитку людей і лідерства.

Саме тому Soft Skills Summit 2026 стане простором для обговорення сучасних підходів до розвитку людей, команд і організацій та практичних інструментів, які вже сьогодні використовують українські й міжнародні експерти.

"Сьогодні конкурентна перевага компаній визначається не лише технологіями. Вона визначається людьми, їхньою здатністю мислити, взаємодіяти, навчатися й вести інших через зміни. Саме тому ми створили Soft Skills Summit – платформу, яка об'єднує світову експертизу та український досвід, щоб допомогти людям, командам і організаціям бути готовими до майбутнього", – зазначають співзасновники UpPro School та Soft Skills Summit Ігор Лук'яненко та Наталі Новгородська.

Формат події

Програма Soft Skills Summit 2026 побудована за логікою розвитку "Людина → Команда → Організація".

Кожен із трьох днів присвячений окремому рівню розвитку та поєднує виступи провідних експертів із практичними інструментами для їх застосування.

12 вересня – "Людина". Офлайн у Києві з онлайн-трансляцією. У програмі – головна сцена, панельні дискусії, три практичні хаби Soft Skills Hubs , зона Mindfulness, EXPO, Guided Speed Networking та церемонія нагородження Soft Skills Summit Awards 2026 .

13 вересня – "Команда". Онлайн-день, присвячений ефективній взаємодії, розвитку команд, комунікації, психологічній безпеці та сучасному лідерству.

14 вересня – "Організація". Онлайн-програма про корпоративну культуру, розвиток талантів, управління змінами, організаційну ефективність і майбутнє компаній в епоху AI.

Залежно від формату участі учасники отримають доступ до матеріалів саміту, відео- та аудіозаписів, практичного Workbook, іменний сертифікат та можливість долучитися до професійної спільноти Soft Skills Summit.

Серед спікерів

Андрій Федорів – засновник Fedoriv Group, інноватор, підприємець та інвестор.

Richard E. Boyatzis (США) – професор Case Western Reserve University, один із провідних світових експертів з емоційного інтелекту та лідерства.

Julian Treasure (Велика Британія) – експерт із комунікації, автор одних із найпопулярніших виступів TED.

Рента Дельпорте – старша віцепрезидентка HR у SoftServe.

Андрій Длігач – голова Advanter Group.

Ірина Блінова – лідерка Академії PwC Україна.

Frank Pucelik (США) – бізнес-консультант світового рівня.

Shola Kaye (Велика Британія) – експертка з комунікації та People-First культури.

Chen Lizra (Канада) – соматична трансформаційна коучка, TED-спікерка.

Для кого створений саміт

Soft Skills Summit орієнтований на власників бізнесу, CEO, керівників команд, HR- та L&D-фахівців, бізнес-тренерів, коучів, психологів, консультантів і всіх, хто працює з розвитком людей та організацій.

Soft Skills Summit Awards 2026

У межах саміту вперше відбудеться Soft Skills Summit Awards 2026 – незалежна професійна премія, яка відзначає найкращі корпоративні практики розвитку людей, лідерства, талантів, команд і корпоративної культури.

Премія охоплює п'ять номінацій:

Найкраща програма розвитку лідерства. Найкраща програма розвитку талантів. Найкраща програма розвитку команд та корпоративної культури. Найкраща програма підтримки ментального здоров'я. Найкраща інновація в навчанні та розвитку soft skills.

Оцінювання здійснюватиметься за єдиною методологією, розробленою Аналітичним центром UpPro School за участі ГО "Незалежна асоціація психології та коучингу" та незалежного експертного журі. Основний фокус – професійна цінність програми, якість реалізації та її реальний вплив, незалежно від масштабу компанії.

Про організатора

UpPro School – міжнародний освітній центр навчання та підвищення кваліфікації для психологів, HR- і L&D-фахівців, керівників та інших професіоналів, які працюють із розвитком людей, команд і організацій. Центр є акредитованим CPD-провайдером Великої Британії. За час роботи понад 150 000 учасників долучилися до освітніх заходів, а понад 8 000 слухачів пройшли професійне навчання. Команда UpPro School є організатором Soft Skills Summit і Soft Skills Summit Awards.

Квитки доступні на сайті softskills-summit.com (промокод на знижку 10% – DELO, діє до 11.09.2026)

Контакт із питань партнерства: Світлана Чаурова, [email protected].