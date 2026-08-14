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В Україні вперше відбудеться міжнародний Soft Skills Summit

В Україні вперше відбудеться міжнародний Soft Skills Summit
В Україні вперше відбудеться міжнародний Soft Skills Summit

12–14 вересня 2026 року відбудеться Soft Skills Summit 2026 – міжнародний саміт про розвиток людей, команд та організацій в епоху AI. Подія об'єднає понад 70 українських і світових експертів та понад 5 тисяч учасників, а також стане майданчиком для проведення Soft Skills Summit Awards 2026 – першої професійної премії, що відзначає найкращі корпоративні практики розвитку людей, лідерства, талантів, команд і корпоративної культури.

Штучний інтелект стрімко змінює ринок праці, бізнес і підходи до управління, але саме людські навички стають однією з головних конкурентних переваг сучасних фахівців та організацій. Саме цим викликам присвячений Soft Skills Summit 2026.

У центрі уваги саміту – три взаємопов'язані рівні розвитку: людина, команда та організація. Саме вони визначатимуть конкурентоспроможність в епоху AI.

Чому саме зараз?

За прогнозом World Economic Forum, до 2030 року зміниться близько 39% професійних навичок, необхідних для роботи. Серед компетенцій, значення яких зростатиме найшвидше, – аналітичне мислення, стійкість, адаптивність, креативність, лідерство та соціальний вплив. У той час як багато технічних завдань дедалі більше автоматизуються, саме людські навички стають ключовою конкурентною перевагою фахівців, команд і організацій.

Для України цей виклик є ще актуальнішим. Дефіцит кадрів, інтеграція ветеранів і внутрішньо переміщених осіб, повернення українців з-за кордону, розвиток управлінських команд та впровадження AI у бізнес-процеси потребують нових підходів до розвитку людей і лідерства.

Саме тому Soft Skills Summit 2026 стане простором для обговорення сучасних підходів до розвитку людей, команд і організацій та практичних інструментів, які вже сьогодні використовують українські й міжнародні експерти.

"Сьогодні конкурентна перевага компаній визначається не лише технологіями. Вона визначається людьми, їхньою здатністю мислити, взаємодіяти, навчатися й вести інших через зміни. Саме тому ми створили Soft Skills Summit – платформу, яка об'єднує світову експертизу та український досвід, щоб допомогти людям, командам і організаціям бути готовими до майбутнього", – зазначають співзасновники UpPro School та Soft Skills Summit Ігор Лук'яненко та Наталі Новгородська.

Формат події

Програма Soft Skills Summit 2026 побудована за логікою розвитку "Людина → Команда → Організація"

Кожен із трьох днів присвячений окремому рівню розвитку та поєднує виступи провідних експертів із практичними інструментами для їх застосування.

  • 12 вересня – "Людина". Офлайн у Києві з онлайн-трансляцією. У програмі – головна сцена, панельні дискусії, три практичні хаби Soft Skills Hubs, зона Mindfulness, EXPO, Guided Speed Networking та церемонія нагородження Soft Skills Summit Awards 2026.
  • 13 вересня – "Команда". Онлайн-день, присвячений ефективній взаємодії, розвитку команд, комунікації, психологічній безпеці та сучасному лідерству. 
  • 14 вересня – "Організація". Онлайн-програма про корпоративну культуру, розвиток талантів, управління змінами, організаційну ефективність і майбутнє компаній в епоху AI.

Залежно від формату участі учасники отримають доступ до матеріалів саміту, відео- та аудіозаписів, практичного Workbook, іменний сертифікат та можливість долучитися до професійної спільноти Soft Skills Summit.

Серед спікерів

  • Андрій Федорів – засновник Fedoriv Group, інноватор, підприємець та інвестор.
  • Richard E. Boyatzis (США) професор Case Western Reserve University, один із провідних світових експертів з емоційного інтелекту та лідерства.
  • Julian Treasure (Велика Британія) – експерт із комунікації, автор одних із найпопулярніших виступів TED.
  • Рента Дельпорте – старша віцепрезидентка HR у SoftServe.
  • Андрій Длігач голова Advanter Group.
  • Ірина Блінова лідерка Академії PwC Україна.
  • Frank Pucelik (США) – бізнес-консультант світового рівня.
  • Shola Kaye (Велика Британія) експертка з комунікації та People-First культури.
  • Chen Lizra (Канада) соматична трансформаційна коучка, TED-спікерка.

Для кого створений саміт

Soft Skills Summit орієнтований на власників бізнесу, CEO, керівників команд, HR- та L&D-фахівців, бізнес-тренерів, коучів, психологів, консультантів і всіх, хто працює з розвитком людей та організацій.

Soft Skills Summit Awards 2026

У межах саміту вперше відбудеться Soft Skills Summit Awards 2026 незалежна професійна премія, яка відзначає найкращі корпоративні практики розвитку людей, лідерства, талантів, команд і корпоративної культури. 

Премія охоплює п'ять номінацій:

  1. Найкраща програма розвитку лідерства.
  2. Найкраща програма розвитку талантів.
  3. Найкраща програма розвитку команд та корпоративної культури.
  4. Найкраща програма підтримки ментального здоров'я.
  5. Найкраща інновація в навчанні та розвитку soft skills.

Оцінювання здійснюватиметься за єдиною методологією, розробленою Аналітичним центром UpPro School за участі ГО "Незалежна асоціація психології та коучингу" та незалежного експертного журі. Основний фокус професійна цінність програми, якість реалізації та її реальний вплив, незалежно від масштабу компанії.

Про організатора

UpPro School – міжнародний освітній центр навчання та підвищення кваліфікації для психологів, HR- і L&D-фахівців, керівників та інших професіоналів, які працюють із розвитком людей, команд і організацій. Центр є акредитованим CPD-провайдером Великої Британії. За час роботи понад 150 000 учасників долучилися до освітніх заходів, а понад 8 000 слухачів пройшли професійне навчання. Команда UpPro School є організатором Soft Skills Summit і Soft Skills Summit Awards.

Квитки доступні на сайті softskills-summit.com (промокод на знижку 10% – DELO, діє до 11.09.2026)

Контакт із питань партнерства: Світлана Чаурова, [email protected].

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