Маловоддя на Дунаї загрожує Придунав’ю: водосховища наповнюють примусово

На Одещині 10 серпня розпочали примусове наповнення водосховища Катлабух через критичне зниження рівня води у ньому та в Дунаї. Ситуація створила ризики для водопостачання населення, аграрного сектору та екосистеми Придунав’я.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Для наповнення водосховища запустили головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи Ізмаїльського управління водного господарства.

Роботи проводять у межах Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, відповідно до урядового розпорядження від 27 травня 2026 року.

Катлабух має важливе значення для водозабезпечення українського Придунав’я, зокрема для потреб населення та сільського господарства. Через низьку водність Дунаю природного наповнення водосховища недостатньо.

Для стабільнішої роботи системи планують модернізувати головну насосну станцію Суворівської зрошувальної системи. Проєкт передбачає встановлення сонячної електростанції, систем накопичення енергії та оновлення насосного обладнання.

Почати реалізацію проєкту планують у 2026 році, а запустити енергонезалежну насосну станцію — у квітні 2027 року.

Проблема маловоддя цього літа стосується не лише України. За даними міністерства, на окремих ділянках Дунаю в Європі рівень води опустився до рекордно низьких позначок.

Україна, яка цього року головує в Міжнародній комісії із захисту річки Дунай, ініціювала підготовку спільного огляду ситуації з маловоддям у країнах басейну та роботу над єдиними підходами до оцінки посух.

Нагадаємо, ще у травні влада готувала примусове наповнення Катлабуха та будівництво автономної сонячної насосної станції. Уже тоді природного притоку з Дунаю не вистачало для підтримання нормального рівня води, що створювало ризики для зрошення та підвищувало мінералізацію водойм.