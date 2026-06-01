Реформа меліорації: в Україні створено 78 організацій водокористувачів для відновлення зрошення

зрошування земель
78 організацій водокористувачів беруть на себе управління та модернізацію меліоративної інфраструктури / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

В Україні розпочали роботу 78 організацій водокористувачів (ОВК), які переймають на себе управління та модернізацію меліоративної інфраструктури. Ці об'єднання відновлюють пошкоджені мережі, розширюють площі поливу та впроваджують сучасні технології зрошення земельних ділянок. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Найбільша кількість організацій наразі зафіксована у двох регіонах:

  • 21 ОВК працює у Черкаській області; 
  • 18 ОВК — в Одеській області.

"Наше завдання — створити прозорі та зрозумілі правила, які дозволять аграріям інвестувати у відновлення та розвиток екологічно збалансованого зрошення", — зазначила заступник міністра економіки Ірина Овчаренко.

Профільне міністерство продовжує розробку нормативної бази для операторів систем та підтримує ОВК як головних ланок реформи.

Компенсація за меліорацію

У 2026 році Кабмін посилив фінансову підтримку фермерів та ОВК, які ведуть діяльність у прифронтових регіонах. Державну компенсацію за будівництво, реконструкцію та ремонтні роботи на меліоративних системах і насосних станціях збільшили з 50% до 80% від загальної вартості проєктів. Нині ліміт допомоги становить 26,5 тис. грн на один гектар, а загальний бюджет цієї програми складає 196,7 млн грн.

Крім того, розширено перелік напрямів, на які ОВК можуть витрачати державні кошти. Тепер фінансування дозволено спрямовувати не лише на відновлення насосних станцій, а й на будівництво та реконструкцію меліоративних мереж. Міністерство вже підготувало нові зміни до правил, які передбачають зростання максимальної допомоги до 48 тис. грн на гектар для прифронтових територій та до 30 тис. грн на гектар — для решти регіонів України.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада України ухвалила закон щодо вдосконалення системи управління об’єктами інженерної інфраструктури меліоративних систем державної власності. 

Автор:
Тетяна Ковальчук