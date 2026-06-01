Реформа мелиорации: в Украине создано 78 организаций водопользователей для восстановления орошения

В Украине приступили к работе 78 организаций водопользователей (ОВП), которые принимают на себя управление и модернизацию мелиоративной инфраструктуры. Эти объединения восстанавливают поврежденные сети, расширяют площади полива и внедряют современные технологии орошения земельных участков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Наибольшее количество организаций зафиксировано в двух регионах:

21 ОВП работает в Черкасской области;

18 ОВП – в Одесской области.

"Наша задача – создать прозрачные и понятные правила, которые позволят аграриям инвестировать в восстановление и развитие экологически сбалансированного орошения", – отметила заместитель министра экономики Ирина Овчаренко.

Профильное министерство продолжает разработку нормативной базы для операторов систем и поддерживает ОИК в качестве главных звеньев реформы.

Компенсация за мелиорацию

В 2026 году Кабмин усилил финансовую поддержку фермеров и ОВП, ведущих деятельность в прифронтовых регионах. Государственную компенсацию за строительство, реконструкцию и ремонтные работы на мелиоративных системах и насосных станциях увеличили с 50 до 80% от общей стоимости проектов. В настоящее время лимит пособия составляет 26,5 тыс. грн на гектар, а общий бюджет этой программы составляет 196,7 млн грн.

Кроме того, расширен перечень направлений, на которые ОИК могут тратить государственные средства. Теперь финансирование разрешено направлять не только на восстановление насосных станций, но и строительство и реконструкцию мелиоративных сетей. Министерство уже подготовило новые изменения к правилам, предусматривающим рост максимальной помощи до 48 тыс. грн на гектар для прифронтовых территорий и до 30 тыс. грн на гектар для остальных регионов Украины.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла закон об усовершенствовании системы управления объектами инженерной инфраструктуры мелиоративных систем государственной собственности.