Украина привлекает первый грант в сфере мелиорации — 6 млн евро на модернизацию орошения в Одесской области

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Грантового соглашения между правительством Украины и правительством Италии о реализации проекта повышения эффективности использования водных ресурсов в Одесской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Это позволяет привлечь 6 млн евро грантового финансирования – первое международное соглашение в сфере гидротехнической мелиорации за время реформирования отрасли.

Проект предусматривает модернизацию Татарбунарской и Килийской оросительных систем. Планируется обновление насосного оборудования, очистка и восстановление оросительных каналов, внедрение автоматизированных систем управления водоподачей. Ожидается существенное сокращение непродуктивных потерь воды, оптимизация режимов полива и более рациональное использование ресурсов в условиях климатических изменений.

Результаты проекта почувствуют более 50 агропроизводителей региона, в том числе 43 пользователя Татарбунарской системы и 7 пользователей Килийской. Стабильный орош будет обеспечен на десятках тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, что создаст предпосылки для повышения урожайности, стабильности производства и доходов аграриев, а также повысит конкурентоспособность аграрного сектора юга Одесщины.

"Такие Соглашения открывают возможности для системной модернизации оросительной инфраструктуры юга Украины. Реализация проекта позволит агропроизводителям стабильнее планировать производство, уменьшить климатические риски и повысить производительность орошаемых земель", - отметила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Ирина Овчаренко.

Напомним, в Украине стартовал масштабный проект модернизации оросительных систем, что усилит способность организаций водопользователей и внедрит современные подходы к управлению мелиорацией. Проект реализуется при поддержке Программы Агро, финансируемой правительством США.