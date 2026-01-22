Агровиробники отримають підтримку США у відновленні зрошувальних мереж

В Україні стартував масштабний проєкт модернізації зрошувальних систем, що посилить спроможність організацій водокористувачів та впровадить сучасні підходи до управління меліорацією. Проєкт реалізується за підтримки Програми Агро, яку фінансує уряд США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Модернізація меліоративної інфраструктури

В Україні стартує новий проєкт модернізації зрошувальних систем, який реалізує Асоціація організацій водокористувачів (АОВК). Ініціатива спрямована на розвиток довгострокового партнерства між Україною та США у сфері гідротехнічної меліорації та покликана підвищити ефективність управління водними ресурсами в агросекторі.

У межах проєкту агровиробники отримають комплексну консультаційну підтримку щодо створення і роботи організацій водокористувачів, управління інженерною інфраструктурою та забезпечення фінансової стабільності. Окремий блок передбачає навчальні програми для управлінців у сфері зрошення, що допоможуть підвищити ефективність експлуатації меліоративних систем та планувати їх розвиток на довгострокову перспективу.

Експерти АОВК проведуть технічні аудити меліоративних мереж 25 агровиробників і 5 організацій водокористувачів. За результатами аудиту будуть розроблені індивідуальні рішення для модернізації інфраструктури. Важливим елементом проєкту стане співпраця з американськими виробниками зрошувальної техніки та постачальниками управлінських і сервісних рішень, що відкриє українським аграріям доступ до сучасних світових практик у сфері меліорації.

Розвиток гідротехнічної меліорації має стратегічне значення для агропромислового комплексу України. Від початку повномасштабної війни площі зрошення скоротилися з 525 тис. га у 2021 році до 137 тис. га у 2024 році. Водночас потенціал відновлення зрошення в Україні становить щонайменше 1 млн гектарів.

Нагадаємо, станом на початок 2026 року в Україні створено 73 організації водокористувачів у 14 областях, з них 19 – у 2025 році.