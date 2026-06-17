ОАЕ хочуть повністю відмовитися від Ормузької протоки

Об'єднані Арабські Емірати працюють над амбітним інфраструктурним планом, мета якого — повністю припинити залежність країни від транспортування вантажів та енергоносіїв через Ормузьку протоку. Цей крок готується на тлі підписання тимчасової мирної угоди між США та Іраном і очікуваного відкриття водної артерії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інтерв'ю міністра зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зеюді агентству Bloomberg.

"Ми рухаємося до нульової залежності від Ормузької протоки, і це не залежить від того, відкрита вона чи ні. Ми сподіваємося, що її відкриють швидко, але це не зупинить наш новий план", — заявив урядовець.

Наслідки війни та розширення східних портів

Фактичне закриття протоки наприкінці лютого 2026 року через бомбардування Ірану з боку США та Ізраїлю продемонструвало вразливість світових постачань палива, добрив, гелію та алюмінію. ОАЕ вже частково використовують чинний трубопровід до східного узбережжя, щоб качати нафту в обхід небезпечної зони, а деякі танкери проходили протоку з вимкненими трекерами.

Для повної ліквідації ризиків влада Еміратів планує реалізувати масштабні проєкти:

Розвиток портової інфраструктури: планується велике розширення східних портів Дібба, Фуджейра та Хор-Факкан, які розташовані поза межами протоки на узбережжі Оманської затоки. Крім того, на цьому ж узбережжі збудують щонайменше один новий глибоководний порт.

Трубопровідна та залізнична мережа: ОАЕ прискорюють будівництво другого нафтопроводу до Фуджейри та вже вивчають доцільність прокладання третьої нафтової магістралі. Також створюватимуться нові потужності для безпечного експорту нафтохімії та зрідженого природного газу. Нові залізничні та автомобільні шляхи з'єднають порти зі сховищами та родовищами.

Вартість ініціатив наразі оцінюють у багато мільярдів доларів, оскільки техніко-економічне обґрунтування ще триває.

Чому відмова від протоки буде важким завданням

До початку бойових дій через Ормузьку протоку проходила приблизно п'ята частина світового обсягу сирої нафти та ЗПГ. Перенаправити нафту через труби на схід ОАЕ зможуть, проте перенаправити такі товари, як алюміній чи великі обсяги ЗПГ, значно складніше.

Крім того, Емірати критично залежать від своїх портів у Перській затоці — зокрема Джебель-Алі в Дубаї (найбільшого контейнерного хабу за межами Азії) — для імпорту товарів. Доставка вантажів вантажівками зі східного узбережжя до Дубая та Абу-Дабі коштуватиме значно дорожче, хоча влада сподівається пом'якшити ці витрати за рахунок залізниці.

Під час ескалації Іран випустив по ОАЕ близько 3 000 дронів та балістичних ракет, частина з яких пошкодила енергетичні об'єкти у Фуджейрі. Саме тому Емірати наполягають на безумовному відкритті протоки для вільного судноплавства та разом із США та ЄС виступають проти вимог Тегерана запровадити плату за прохід суден після завершення війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОАЕ збудують новий нафтопровід в обхід Ормузької протоки до 2027 року. Нова артерія із потужністю 1,5 мільйона барелів на добу покликана стати альтернативним логістичним маршрутом для експорту нафти у разі тривалого блокування Перської затоки.