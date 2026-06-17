Бізнесу дозволили фіксувати ціну на електроенергію на квартал, пів року або рік

Український бізнес зможе купувати електроенергію за фіксованою ціною на квартал, пів року або рік вперед. Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Новий механізм стосуватиметься непобутових споживачів. Вони зможуть купувати електроенергію за фіксованими умовами на прозорих конкурентних аукціонах.

Перші торги мають відбутися найближчим часом. Для пілотного запуску на аукціони виставлять 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії — "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

З них:

2% запропонують через квартальні контракти;

1% — через піврічні;

1% — через річні контракти.

Нині споживачі електроенергії значною мірою залежать від короткострокового ринку на добу наперед, де ціни можуть суттєво коливатися. Узимку через високий попит вони зростають, а навесні та влітку можуть знижуватися.

Довгострокові контракти мають дати бізнесу можливість заздалегідь фіксувати ціну й обсяги постачання. Це допоможе компаніям планувати витрати, виробництво та інвестиції.

Для виробників електроенергії такий механізм означає прогнозовані доходи й захист від падіння цін у періоди профіциту.

Уряд зазначає, що довгострокові контракти є поширеною практикою в країнах ЄС. Вони також можуть допомагати енергетичним компаніям залучати фінансування на нові проєкти, оскільки банки охочіше кредитують за наявності гарантованого покупця та зрозумілої ціни на майбутнє.

Для побутових споживачів нічого не змінюється. Рішення стосується лише комерційного сегмента ринку електроенергії.

Для бізнесу запуск довгих контрактів означає більшу передбачуваність енергетичних витрат. Для енергоринку — інструмент стабілізації доходів виробників і потенційне джерело фінансування нових потужностей.

Нагадаємо, у січні НКРЕКП ухвалила рішення підвищити прайс-кепи на короткострокових сегментах ринку електроенергії. Фактично, верхня межа цін на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР) зросла до рівня 15 000 грн/МВт·год.