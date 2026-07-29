"Надзвичайні новини" з Костянтином Стогнієм повернулись в ефір ICTV 2

На телебачення повернувся відомий інформаційно-кримінальний проєкт "Надзвичайні новини" з Костянтином Стогнієм. Відтепер програма виходить у форматі щотижневої спецрубрики в ефірі "Ранку у великому місті" на телеканалі ICTV2. Премʼєра відбулась 27 липня.

За роки існування "Надзвичайні новини" здобули статус одного з найпопулярніших проєктів на українському ТБ: з моменту старту у 2008 році прем'єрні випуски програми щороку збирали біля телеекранів у середньому 32 мільйони українців.

До ефіру повертається автор і ведучий проєкту Костянтин Стогній. Як і раніше, у центрі уваги "Надзвичайних новин" будуть резонансні злочини, ДТП, катастрофи, надзвичайні події в Україні та світі. Водночас оновлений формат робить більший акцент на практичній користі для глядачів: Стогній пояснюватиме правові аспекти резонансних справ, розбиратиме поширені шахрайські схеми та говоритиме про те, як діяти в ситуаціях, із якими люди можуть зіткнутися в повсякденному житті.

"В ефірі "Ранку" ми будемо говорити про повсякденне життя українців. Сьогодні люди стикаються з великою кількістю ризиків: від шахрайства і крадіжок до дорожніх аварій чи інформаційних маніпуляцій. Наше завдання – не просто розповісти про подію, а пояснити, чому вона сталася, як не потрапити в подібну ситуацію і що робити, якщо це вже відбулось. На жаль, кримінал, шахраї, аферисти не беруть паузу на час війни. Ми говоритимемо про те, як вберегтися", – каже Костянтин Стогній.

Рубрика виходитиме щотижня. Новий формат адаптований під сучасний темп споживання контенту: короткі історії, перевірені факти, експертні пояснення та практичні рекомендації.

Довідка про проєкт "Надзвичайні новини"

18 років на екрані: За період існування проєкту було створено 3730 оригінальних випусків (без повторів) – це понад 2668 годин. Разом з повторами – 7571 година.

Масштаби контенту: З 2017 року щороку виходило в середньому понад 4 тисячі сюжетів. Автором та ведучим майже третини з них був Костянтин Стогній.

Довідка: хто такий Костянтин Стогній?

Понад 15 років Костянтин є одним із найвпізнаваніших кримінальних журналістів українського телебачення.

Має багаторічний досвід роботи в карному розшуку. Був ініціатором та адвокатом нормативних змін щодо посилення захисту журналістів від протиправних дій правоохоронців, зокрема наказу "Про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації". У 2011 році залишив державну службу та повністю зосередився на незалежних медійних проєктах соціального спрямування, які допомагали громадянам краще розуміти свої права й орієнтуватися у правовому полі.

Стогній – не тільки студійний ведучий, а журналіст-дослідник, режисер документальних фільмів та письменник.

Був нагороджений почесною Премією імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності за авторські цикли телевізійних програм та документальних фільмів.

Автор 16 книжок, серед яких романи, тревелоги та документалістика у жанрі тру крайм. У співавторстві із відомим письменником та сценаристом Андрієм Кокотюхою випустив спільну книгу "Найрезонансніші справи МВС". Організував десятки експедицій у найгарячіші та найзагадковіші точки світу (Сомалі, Ірак, Афганістан, джунглі Амазонки), де досліджував кримінальні таємниці та історії людей, які опинилися в екстремальних обставинах.

Після початку повномасштабного вторгнення Костянтин Стогній зосередив свою діяльність на посиленні безпеки та обороноздатності України. Упродовж останніх чотирьох років співпрацює з українськими командами та підприємствами оборонного сектору, застосовуючи багаторічний досвід у сфері безпеки для реалізації важливих для держави завдань. Через специфіку цієї роботи її деталі не розголошуються, однак саме вона залишається головним напрямом його діяльності сьогодні.

Дивіться рубрику "Надзвичайні новини" з Костянтином Стогнієм в ефірі програми "Ранок у великому місті" на телеканалі ICTV2 щопонеділка о 7:00.