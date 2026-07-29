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Ціна нафти на 29 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Які ціни на нафту 29 липня? / Depositphotos

Світові ціни на нафту різко піднялися після ескалації на Близькому Сході. Котирування додали понад $3 за барель на тлі спільних ударів США і Саудівської Аравії по території Іраку та ракетних запусків Ірану по американських військових об’єктах у регіоні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 29 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $87,39 +3,9%
WTI $82,31 +3,8%
Urals $76,94 +7.92%

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на $3,30, або 3,9%, до $87,39 за барель станом на 03:00 за Гринвічем. Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла в ціні на $3,05, або 3,8%, до $82,31 за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, одним із додаткових факторів, які підтримали зростання нафтових котирувань, стало скорочення запасів сирої нафти у США. Водночас головним драйвером руху ринку залишилася ескалація напруженості на Близькому Сході.

Аналітики ING зазначили, що повернення цін до зростання відбулося після повідомлень США про перехоплення атаки на американські військові об’єкти в регіоні. За їхніми даними, Саудівська Аравія також перехопила безпілотники підтримуваних Іраном угруповань в Іраку, які, ймовірно, були спрямовані проти енергетичної інфраструктури країни.

Крім того, американські та саудівські сили завдали ударів по об’єктах на сході Іраку, що належать угрупованням, пов’язаним з Іраном.

На думку експертів, останні події знизили очікування швидкого врегулювання ситуації в Перській затоці та посилили побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням енергоносіїв.

У США заявили, що їхні військові перехопили балістичні ракети, запущені Іраном у напрямку американських сил на Близькому Сході. У Вашингтоні назвали це спробою раптової атаки з боку Тегерану.

Згодом Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив про запуск кількох балістичних ракет по американській авіабазі та об’єктах Центрального командування США в Йорданії.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне

Автор:
Ольга Опенько