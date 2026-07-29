Попит на електрокари впав удвічі: причини та які моделі були лідерами ринку впродовж 10 років

У першому півріччі 2026 року реєстрації електромобілів в Україні впали до 14 тисяч одиниць проти 31,4 тисячі за аналогічний період 2025 року. Зниження реєстрацій пов'язане із закінченням терміну дії нульової ставки ПДВ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

До 31 грудня 2025 року покупці й імпортери оформлювали машини до повернення стандартного податку. У 2026 році зі ставкою ПДВ 20% ринок стабілізувався.

Як змінювалися вподобання покупців за 10 років

За десятиліття структура продажів електромобілів пройшла три етапи:

з 2017 по 2021 рік лідерство утримував Nissan за рахунок імпорту вживаних моделей Leaf з Америки та Європи, разом із ним у топ входили Chevrolet, Fiat та Smart, які купували як друге авто для міста;

разом із ним у топ входили Chevrolet, Fiat та Smart, які купували як друге авто для міста; у 2022–2023 роках перше місце посів Volkswagen завдяки імпорту нових і майже нових кросоверів ID .4 та ID .6 із китайських заводів, а також популярності моделей Honda M - NV та e : NS 1 із запасом ходу понад 500 км;

з 2024 по 2026 рік лідерство утримує Tesla через зниження цін на аукціонах США на Model 3 та Model Y .

Топ-10 марок електромобілів на українському авторинку, 2017-2026 роки

Експансія китайських брендів

Паралельно з популярністю Tesla зросла частка китайських виробників. Бренд BYD посідав 10 місце у 2023 році, 7 місце у 2024–2025 роках, а в першому півріччі 2026 року піднявся на 3 місце, випередивши Volkswagen, Hyundai та Kia. Модель Zeekr увійшла до десятки у 2025 році й утримує позиції у 2026 році. Марки Smart, Fiat та Jaguar залишили рейтинг через конкуренцію за ціною та ємністю батарей.

"За 10 років ми пройшли шлях від купівлі 5-річних Nissan Leaf зі США до свідомого вибору нових технологічних технологій із Китаю (BYD, Zeekr) та масового переходу на Tesla", — зазначили аналітики ринку, додавши, що український споживач електрокарів є "одним із найпрагматичніших у світі"

Раніше повідомлялося, що ринок електротранспорту в Україні переживає помітне охолодження. Найбільше просідання зафіксовано в сегменті легкових авто.