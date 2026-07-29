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Спрос на электрокары упал вдвое: причины и какие модели были лидерами рынка на протяжении 10 лет

электромобиль
Спрос на электрокары упал вдвое / Freepik

В первом полугодии 2026 года регистрации электромобилей в Украине упали до 14 тысяч единиц против 31,4 тысяч за аналогичный период 2025 года. Снижение регистраций связано с истечением срока действия нулевой ставки НДС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

До 31 декабря 2025 года покупатели и импортеры оформляли машины до возврата стандартного налога. В 2026 году со ставкой НДС 20% рынок стабилизировался.

Как менялись предпочтения покупателей за 10 лет

За десятилетие структура продаж электромобилей прошла три этапа:

  • с 2017 по 2021 год лидерство удерживал Nissan за счет импорта б/у моделей Leaf из Америки и Европы, вместе с ним в топ входили Chevrolet, Fiat и Smart, которые покупали как второе авто для города;
  • в 2022–2023 годах первое место занял Volkswagen благодаря импорту новых и почти новых кроссоверов ID .4 и ID .6 с китайских заводов, а также популярности моделей Honda M - NV и e : NS 1 с запасом хода более 500 км;  
  • с 2024 по 2026 год лидерство удерживает Tesla из-за снижения цен на аукционах США на Model 3 и Model Y.
Фото 2 — Спрос на электрокары упал вдвое: причины и какие модели были лидерами рынка на протяжении 10 лет
Топ-10 марок электромобилей на украинском авторынке, 2017-2026 годы

Экспансия китайских брендов

Параллельно с популярностью Tesla выросла доля китайских производителей. Бренд BYD занимал 10 место в 2023 году, 7 место в 2024-2025 годах, а в первом полугодии 2026 года поднялся на 3 место, опередив Volkswagen , Hyundai и Kia . Модель Zeekr вошла в десятку в 2025 году и удерживает позиции в 2026 году. Марки Smart , Fiat и Jaguar оставили рейтинг из-за конкуренции по цене и емкости батарей.

"За 10 лет мы прошли путь от покупки 5-летних Nissan Leaf со США в сознательного выбора новых технологических технологий из   Китая ( BYD , Zeekr ) и массового перехода на Tesla ", - отметили аналитики рынка, добавив, что украинский потребитель электрокаров является "одним из самых прагматических в мире"

Ранее сообщалось, что рынок электротранспорта в Украине переживает заметное охлаждение. Наибольшее проседание зафиксировано в сегменте легковых авто.

Автор:
Татьяна Ковальчук