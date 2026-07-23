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Где в Украине чаще покупают электромобили: рейтинг регионов

электромобиль
Львовщина опередила Киев по количеству новых электромобилей / Укравтопром

В первом полугодии украинский автопарк пополнили 15,2 тысяч электромобилей. Больше всего таких авто зарегистрировали во Львовской области, Киеве и Киевской области, а среди новых моделей чаще всего выбирали BYD Leopard 3 и BYD Sea Lion 06 EV.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

В каких областях больше всего электромобилей

Лидером по количеству регистраций стала Львовская область, где на учет поставили 2098 электромобилей. При этом 93% из них составляли подержанные автомобили. Второе место занял Киев с показателем 1632 зарегистрированных электрокаров, из которых 57% были подержанными. В тройку также вошла Киевская область - 1234 авто, из которых 73% имели пробег.

В первую пятерку также попали Волынская область с 1043 зарегистрированными электромобилями (97% - подержанные) и Днепропетровская область, где зарегистрировали 1006 электрокаров, из которых 73% были ввезены с пробегом.

Среди новых электромобилей самой популярной моделью стал BYD Leopard 3 – он возглавил продажи в Киеве, Днепропетровской и Волынской областях. На Львовщине и Киевщине наибольший спрос имел BYD Sea Lion 06 EV.

В сегменте подержанных электромобилей, импортированных из-за рубежа, лидером стала Tesla Model Y. Эта модель была самой популярной в Киеве, Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. На Волыни первое место среди подержанных электрокаров занял Nissan Leaf.

Напомним, в первом полугодии 2026 года украинский автопарк пополнили 111,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Ольга Опенько