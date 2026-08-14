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Рынок автобусов растет, но спрос на новую технику падает

автобусы для Бучанского общества
Рынок автобусов растет, но спрос на новую технику падает

В июле украинский автопарк пополнили 220 автобусов и микроавтобусов, что на 4% больше, чем годом ранее. В то же время, только 37% зарегистрированной техники было новой против 52% в июле 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укравтопром.

Среди новых автобусов в июле чаще всего регистрировали ZAZ – 18 машин, Ataman – 16 и Ford – 15.

На рынке подержанной техники лидировал Mercedes-Benz с 49 первыми регистрациями. Далее расположились MAN – 16 автобусов и Volkswagen – 12.

С начала 2026 года автобусный парк Украины пополнили 1450 машин, что на 4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом количество новых автобусов сократилось на 10% - до 581 единицы, тогда как регистрации подержанных выросли на 16% - до 869 машин.

Добавим, в июне украинский автопарк пополнили 183 автобуса, включая микроавтобусы. Это на 19% больше чем в июне 2025 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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