Рынок автобусов в Украине резко вырос в марте: импорт новой техники прибавил более 300%

В марте 2026 года украинский рынок автобусов продемонстрировал резкое оживление, прежде всего, за счет импорта новой техники. Наиболее динамично вырос сегмент новых ввезенных автобусов — на 307,7% по сравнению с февралем.

Это может свидетельствовать об исполнении крупных муниципальных или корпоративных контрактов на обновление автопарков.

Всего рынок новых автобусов в марте составил 101 единицу. Импорт новых машин достиг 53 единиц и впервые за длительное время превысил объемы внутреннего производства, составившее 48 автобусов.

Лидером среди новых моделей стал Isuzu Citiport, указывающий на спрос со стороны городов на современный общественный транспорт. Также высокие позиции заняли Ford Transit, которые используются для социальных перевозок и корпоративных нужд.

На вторичном рынке было заключено 355 сделок купли-продажи автобусов, что на 47,9% больше, чем в феврале. В то же время, в годовом измерении сегмент все еще отстает почти на 10%, что связано с высокими затратами на содержание старой техники.

Самой популярной моделью на внутреннем рынке остается Mercedes-Benz Sprinter, доминирующий в сегменте пригородных и междугородных перевозок. Также активно перепродаются европейские низкопольные автобусы, в том числе VDL Citea.

Импорт б/у автобусов в марте вырос на 26% и составил 97 единиц. Наибольшим спросом пользуются Mercedes-Benz Sprinter, Vario, а также крупные городские автобусы Citaro и туристические модели Setra и Van Hool.

Украинские производители БАЗ, Богдан/Ataman и ЗАЗ в марте сократили выпуск на 20% по сравнению с февралем. В то же время, в годовом измерении производство выросло на 71,4%, что свидетельствует о постепенном восстановлении отрасли после прошлогоднего спада.

Мартовские показатели сигнализируют о возобновлении инвестиций в транспортный сектор. Главный тренд — спрос на более экономичные и современные автобусы, которые снижают расходы перевозчиков и улучшают качество перевозок.

Отметим, что в марте 2026 года украинский автопарк пополнили 247 автобусов, включая микроавтобусы. Это на 21% больше по сравнению с мартом 2025 года.