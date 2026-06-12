Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,93

--0,05

EUR

51,84

--0,06

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,20

52,00

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны прогнозирует изменение парадигмы войны с РФ благодаря искусственному интеллекту

война, дрон, ВСУ
Минобороны прогнозирует изменение парадигмы войны с РФ благодаря искусственному интеллекту / Генеральный штаб ВСУ

Интеграция искусственного интеллекта в вооруженные сети и ускорение принятия решений на поле боя приведут к полному изменению парадигмы ведения войны в ближайшие годы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью руководителя Центра исследования искусственного интеллекта Министерства обороны Украины Даниила Цвока агентству Reuters.

По его словам, Украина, уже пятый год ведущая борьбу против полномасштабного российского вторжения, активно внедряет ИИ для многих фронтовых задач. Технологии используются для наведения беспилотников на цели, планирования боевых операций и анализа данных о российских ракетных ударах.

В будущем все эти инструменты планируют объединить в единую сеть, что приведет к так называемой войне операционных систем с РФ в ближайшие три-пять лет, если конфликт будет продолжаться. Предпочтение получит та система, которая будет иметь больше данных, лучше их понимать и предлагать более точные решения.

Единая экосистема для армии и технологические вызовы

Центр исследования ИИ был создан в марте в рамках стратегии Министра обороны Михаила Федорова по цифровизации обороны. Сейчас дроны и наземные работы помогают решать проблему дефицита личного состава, а использование ИИ должно еще больше сократить время от планирования до удара по врагу.

Главные технологические планы и вызовы включают следующие направления:

  • Единая операционная система: создание цифровой платформы для рекомендации боевых решений на всех уровнях – от отдельных фронтовых подразделений до стратегического командования.
  • Скорость анализа: ускорение обработки больших массивов данных по линии фронта протяженностью 1200 километров для предоставления оперативных советов командирам.
  • Участие человека: сохранение принципа обязательного участия человека в принятии боевых решений, хотя со временем автономные системы могут начать опережать людей по скорости действий.

Украинский опыт вызывает большой интерес у западных технологических компаний, желающих протестировать собственные программы и получить реальные боевые данные. Некоторые партнеры уже снабжают свои системы для ВСУ. Для обмена информацией со странами-союзниками Украина создала проект Brave1 Dataroom.

В то же время, Россия также развивает свои возможности ИИ, что, по данным командования Воздушных сил, уже позволяет врагу быстрее планировать массированные атаки беспилотников и ракет на украинские города.

Напомним, более 100 украинских компаний получили доступ к Brave1 Dataroom для тренировки ИИ под дроны-перехватчики. Отечественные разработчики активно используют этот государственный ресурс для обучения моделей искусственного интеллекта на основе реальных боевых данных для создания новых эффективных беспилотных систем.

Автор:
Максим Кольц