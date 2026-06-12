Минобороны прогнозирует изменение парадигмы войны с РФ благодаря искусственному интеллекту

Интеграция искусственного интеллекта в вооруженные сети и ускорение принятия решений на поле боя приведут к полному изменению парадигмы ведения войны в ближайшие годы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью руководителя Центра исследования искусственного интеллекта Министерства обороны Украины Даниила Цвока агентству Reuters.

По его словам, Украина, уже пятый год ведущая борьбу против полномасштабного российского вторжения, активно внедряет ИИ для многих фронтовых задач. Технологии используются для наведения беспилотников на цели, планирования боевых операций и анализа данных о российских ракетных ударах.

В будущем все эти инструменты планируют объединить в единую сеть, что приведет к так называемой войне операционных систем с РФ в ближайшие три-пять лет, если конфликт будет продолжаться. Предпочтение получит та система, которая будет иметь больше данных, лучше их понимать и предлагать более точные решения.

Единая экосистема для армии и технологические вызовы

Центр исследования ИИ был создан в марте в рамках стратегии Министра обороны Михаила Федорова по цифровизации обороны. Сейчас дроны и наземные работы помогают решать проблему дефицита личного состава, а использование ИИ должно еще больше сократить время от планирования до удара по врагу.

Главные технологические планы и вызовы включают следующие направления:

Единая операционная система: создание цифровой платформы для рекомендации боевых решений на всех уровнях – от отдельных фронтовых подразделений до стратегического командования.

Скорость анализа: ускорение обработки больших массивов данных по линии фронта протяженностью 1200 километров для предоставления оперативных советов командирам.

Участие человека: сохранение принципа обязательного участия человека в принятии боевых решений, хотя со временем автономные системы могут начать опережать людей по скорости действий.

Украинский опыт вызывает большой интерес у западных технологических компаний, желающих протестировать собственные программы и получить реальные боевые данные. Некоторые партнеры уже снабжают свои системы для ВСУ. Для обмена информацией со странами-союзниками Украина создала проект Brave1 Dataroom.

В то же время, Россия также развивает свои возможности ИИ, что, по данным командования Воздушных сил, уже позволяет врагу быстрее планировать массированные атаки беспилотников и ракет на украинские города.

Напомним, более 100 украинских компаний получили доступ к Brave1 Dataroom для тренировки ИИ под дроны-перехватчики. Отечественные разработчики активно используют этот государственный ресурс для обучения моделей искусственного интеллекта на основе реальных боевых данных для создания новых эффективных беспилотных систем.