Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,98

+0,14

EUR

51,89

-0,00

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

52,35

52,10

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 100 украинских компаний тренируют ИИ для создания дронов-перехватчиков

дроны
Более 100 украинских компаний тренируют ИИ для создания дронов-перехватчиков / Минобороны

Уже более 100 украинских компаний получили доступ к платформе Brave1 Dataroom. Разработчики активно используют этот ресурс для обучения моделям искусственного интеллекта на основе реальных боевых данных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Brave1 Dataroom является защищенной средой, где ИТ-специалисты и инженеры имеют доступ к структурированным наборам данных для валидации, тренировки и точной настройки ИИ-решений в военной сфере.

Платформа создана совместно с Министерством обороны, Министерством цифровой трансформации, Вооруженными Силами Украины, Научно-исследовательским институтом военной разведки и американской технологической компанией Palantir Technologies.

Как платформа ускоряет разработку дронов-перехватчиков

Одной из главных задач использования базы данных является развитие технологий автоматического обнаружения и перехвата беспилотников противника. Инженеры работают с визуальными и тепловыми датасетами воздушных целей, собиравшихся в реальных условиях.

Обучение ИИ-моделей базируется на различных сценариях, максимально приближенных к условиям современного боя:

  • Различные условия съемки: данные собирались в разное время суток и при разных погодных условиях с помощью многих типов сенсоров.
  • Целевые объекты: особое внимание уделено противодействию ударным беспилотникам типа "Шахед" и другим моделям враждебных БПЛА.

Использование реальной информации помогает существенно повысить точность алгоритмов распознавания целей, сокращает время реагирования систем ПВО и улучшает общую эффективность автономных дронов-перехватчиков.

Какие задачи искусственный интеллект выполняет на фронте

Сегодня десятки систем на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения уже выполняют тактические и стратегические боевые задачи на передовой. Среди них:

  • Автономная наводка беспилотников.
  • Навигация днем и ночью при отсутствии GPS через действие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
  • Автоматизированный анализ собранной разведывательной информации.
  • Выявление замаскированной военной техники и живой силы.
  • Управление автономными огневыми точками.
  • Анализ информации и прогнозирование действий противника в интеграционной системе DELTA.

Чтобы достичь цели и оснастить 100% беспилотников на передовой технологии машинного зрения, государство продолжает активно расширять сотрудничество с иностранными оборонными и технологическими компаниями.

Напомним, в Украине создали дрон-перехватчик из ИИ , который самостоятельно уничтожает "шахеды". Украинские разработчики представили беспилотник нового поколения, который благодаря системе искусственного интеллекта способен автономно наводиться на воздушные цели и ликвидировать их даже при полном подавлении GPS-сигнала средствами РЭБ.

Автор:
Максим Кольц