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Более 100 украинских компаний тренируют ИИ для создания дронов-перехватчиков
Уже более 100 украинских компаний получили доступ к платформе Brave1 Dataroom. Разработчики активно используют этот ресурс для обучения моделям искусственного интеллекта на основе реальных боевых данных.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Brave1 Dataroom является защищенной средой, где ИТ-специалисты и инженеры имеют доступ к структурированным наборам данных для валидации, тренировки и точной настройки ИИ-решений в военной сфере.
Платформа создана совместно с Министерством обороны, Министерством цифровой трансформации, Вооруженными Силами Украины, Научно-исследовательским институтом военной разведки и американской технологической компанией Palantir Technologies.
Как платформа ускоряет разработку дронов-перехватчиков
Одной из главных задач использования базы данных является развитие технологий автоматического обнаружения и перехвата беспилотников противника. Инженеры работают с визуальными и тепловыми датасетами воздушных целей, собиравшихся в реальных условиях.
Обучение ИИ-моделей базируется на различных сценариях, максимально приближенных к условиям современного боя:
- Различные условия съемки: данные собирались в разное время суток и при разных погодных условиях с помощью многих типов сенсоров.
- Целевые объекты: особое внимание уделено противодействию ударным беспилотникам типа "Шахед" и другим моделям враждебных БПЛА.
Использование реальной информации помогает существенно повысить точность алгоритмов распознавания целей, сокращает время реагирования систем ПВО и улучшает общую эффективность автономных дронов-перехватчиков.
Какие задачи искусственный интеллект выполняет на фронте
Сегодня десятки систем на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения уже выполняют тактические и стратегические боевые задачи на передовой. Среди них:
- Автономная наводка беспилотников.
- Навигация днем и ночью при отсутствии GPS через действие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
- Автоматизированный анализ собранной разведывательной информации.
- Выявление замаскированной военной техники и живой силы.
- Управление автономными огневыми точками.
- Анализ информации и прогнозирование действий противника в интеграционной системе DELTA.
Чтобы достичь цели и оснастить 100% беспилотников на передовой технологии машинного зрения, государство продолжает активно расширять сотрудничество с иностранными оборонными и технологическими компаниями.
Напомним, в Украине создали дрон-перехватчик из ИИ , который самостоятельно уничтожает "шахеды". Украинские разработчики представили беспилотник нового поколения, который благодаря системе искусственного интеллекта способен автономно наводиться на воздушные цели и ликвидировать их даже при полном подавлении GPS-сигнала средствами РЭБ.