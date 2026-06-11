Более 100 украинских компаний тренируют ИИ для создания дронов-перехватчиков

Уже более 100 украинских компаний получили доступ к платформе Brave1 Dataroom. Разработчики активно используют этот ресурс для обучения моделям искусственного интеллекта на основе реальных боевых данных.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Brave1 Dataroom является защищенной средой, где ИТ-специалисты и инженеры имеют доступ к структурированным наборам данных для валидации, тренировки и точной настройки ИИ-решений в военной сфере.

Платформа создана совместно с Министерством обороны, Министерством цифровой трансформации, Вооруженными Силами Украины, Научно-исследовательским институтом военной разведки и американской технологической компанией Palantir Technologies.

Как платформа ускоряет разработку дронов-перехватчиков

Одной из главных задач использования базы данных является развитие технологий автоматического обнаружения и перехвата беспилотников противника. Инженеры работают с визуальными и тепловыми датасетами воздушных целей, собиравшихся в реальных условиях.

Обучение ИИ-моделей базируется на различных сценариях, максимально приближенных к условиям современного боя:

Различные условия съемки: данные собирались в разное время суток и при разных погодных условиях с помощью многих типов сенсоров.

Целевые объекты: особое внимание уделено противодействию ударным беспилотникам типа "Шахед" и другим моделям враждебных БПЛА.

Использование реальной информации помогает существенно повысить точность алгоритмов распознавания целей, сокращает время реагирования систем ПВО и улучшает общую эффективность автономных дронов-перехватчиков.

Какие задачи искусственный интеллект выполняет на фронте

Сегодня десятки систем на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения уже выполняют тактические и стратегические боевые задачи на передовой. Среди них:

Автономная наводка беспилотников.

Навигация днем и ночью при отсутствии GPS через действие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Автоматизированный анализ собранной разведывательной информации.

Выявление замаскированной военной техники и живой силы.

Управление автономными огневыми точками.

Анализ информации и прогнозирование действий противника в интеграционной системе DELTA.

Чтобы достичь цели и оснастить 100% беспилотников на передовой технологии машинного зрения, государство продолжает активно расширять сотрудничество с иностранными оборонными и технологическими компаниями.

Напомним, в Украине создали дрон-перехватчик из ИИ , который самостоятельно уничтожает "шахеды". Украинские разработчики представили беспилотник нового поколения, который благодаря системе искусственного интеллекта способен автономно наводиться на воздушные цели и ликвидировать их даже при полном подавлении GPS-сигнала средствами РЭБ.