Украина получит морские дроны: Норвегия запускает финансирование на 110 млн евро

Норвегия выделит около 110 млн евро на разработку и закупку морских дронов для Украины. В рамках совместной программы беспилотники будут производить как украинские, так и норвежские предприятия, а до конца года планируется поставить 200-й морской дрон для нужд украинской обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба норвежского правительства.

Как Норвегия усиливает оборону Украины

Норвегия выделит 1,2 млрд норвежских крон (около 110 млн евро) на разработку и закупку морских дронов для Украины. Финансирование будет предоставлено в рамках Программы поддержки Украины имени Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine).

Как сообщили в правительстве Норвегии, проект предусматривает производство и снабжение морских беспилотных систем как норвежскими, так и украинскими предприятиями. До конца года стороны планируют изготовить и передать Украине 200 морской беспилотный катер.

Морские дроны будут иметь разные конфигурации в зависимости от поставленных задач. Они могут оснащаться системами наблюдения, вооружением или воздушными беспилотниками для выполнения широкого спектра операций.

В норвежском правительстве отмечают, что разработка надводных морских дронов происходит в рамках двустороннего промышленного сотрудничества с Украиной. Такие беспилотные системы уже играют немаловажную роль в обеспечении безопасности судоходства и функционировании Черноморского морского коридора.

Сотрудничество между странами в сфере оборонных технологий активизировалось после подписания в апреле 2026 года соглашения о промышленном партнерстве во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Норвегию. Документ предусматривает поддержку производства беспилотников в Украине, а также обмен технологиями, данными и практическим опытом во время войны.

Кроме того, в конце апреля Украина и Норвегия договорились о создании первого совместного производства дронов на территории Норвегии. В рамках проекта планируется изготовление нескольких тысяч беспилотников средней дальности, которые будут переданы Силам обороны Украины.

В 2026 году Норвегия планирует направить более 1,5 млрд долларов на закупку украинского вооружения, а объем военной помощи Украине, одобренный парламентом страны, составляет 70 млрд норвежских крон, или около 6,4 млрд евро.

Напомним, украинские дроны сбивают "Шахеды" почти самостоятельно благодаря системам автоматического донаведения. Специальные алгоритмы искусственного интеллекта позволяют беспилотникам самостоятельно сопровождать и таранить воздушные цели после команды оператора. Государственный кластер Brave1 определил это направление одним из ключевых приоритетов обороны на 2026 год.