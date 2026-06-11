Понад 100 українських компаній тренують ШІ для створення дронів-перехоплювачів

Уже більше ніж 100 українських компаній отримали доступ до платформи Brave1 Dataroom. Розробники активно використовують цей ресурс для навчання моделей штучного інтелекту на основі реальних бойових даних.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Brave1 Dataroom є захищеним середовищем, де ІТ-фахівці та інженери мають доступ до структурованих наборів даних для валідації, тренування та точного налаштування ШІ-рішень у військовій сфері.

Платформа створена спільно з Міністерством оборони, Міністерством цифрової трансформації, Збройними Силами України, Науково-дослідним інститутом воєнної розвідки та американською технологічною компанією Palantir Technologies.

Як платформа прискорює розробку дронів-перехоплювачів

Одним із головних завдань використання бази даних є розвиток технологій для автоматичного виявлення та перехоплення безпілотників супротивника. Інженери працюють з візуальними та тепловими датасетами повітряних цілей, які збиралися в реальних умовах.

Навчання ШІ-моделей базується на різноманітних сценаріях, максимально наближених до умов сучасного бою:

Різні умови зйомки: дані збиралися у різний час доби та за різних погодних умов за допомогою багатьох типів сенсорів.

Цільові об'єкти: особливу увагу приділено протидії ударним безпілотникам типу "Шахед" та іншим моделям ворожих БПЛА.

Використання реальної інформації допомагає суттєво підвищити точність алгоритмів розпізнавання цілей, скорочує час реагування систем ППО та покращує загальну ефективність автономних дронів-перехоплювачів.

Які завдання штучний інтелект виконує на фронті

На сьогодні десятки систем на базі штучного інтелекту та комп’ютерного зору вже виконують тактичні та стратегічні бойові завдання на передовій. Серед них:

Автономне наведення безпілотників.

Навігація вдень та вночі за умов відсутності GPS через дію систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Автоматизований аналіз зібраної розвідувальної інформації.

Виявлення замаскованої військової техніки та живої сили.

Управління автономними вогневими точками.

Аналіз інформації та прогнозування дій супротивника в інтеграційній системі DELTA.

Щоб досягти мети та оснастити 100% безпілотників на передовій технологіями машинного зору, держава продовжує активно розширювати співпрацю з іноземними оборонними та технологічними компаніями.

Нагадаємо, в Україні створили дрон-перехоплювач із ШІ, який самостійно знищує "шахеди". Українські розробники представили безпілотник нового покоління, який завдяки системі штучного інтелекту здатний автономно наводитися на повітряні цілі та ліквідувати їх навіть за умов повного придушення GPS-сигналу засобами РЕБ.