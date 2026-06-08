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В Україні створили дрон-перехоплювач із ШІ, який самостійно знищує "шахеди"

FPV-дроны, НРК, Overland Defense
Европейцы не все дроны отправляются в армию. Фото: Freepik

Українські розробники створили дрон-перехоплювач нового покоління, здатний автономно знищувати ворожі “шахеди”. Безпілотник із системою штучного інтелекту може самостійно наводитися на ціль навіть в умовах придушення GPS-сигналу.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Штучний інтелект проти "шахедів"

В Україні розробили дрон-перехоплювач нового покоління, який здатний автономно знищувати ворожі безпілотники типу Shahed. Проєкт реалізувала одна з команд-учасниць кластера оборонних інновацій Brave1, пройшовши шлях від створення прототипу до успішного бойового застосування менш ніж за рік.

Головною особливістю нової розробки є високий рівень автоматизації: близько 95% процесу перехоплення відбувається без участі оператора. Після отримання команди на ураження цілі дрон самостійно здійснює наведення та атаку за допомогою системи штучного інтелекту.

Розробники зазначають, що безпілотник здатний ефективно виконувати завдання навіть в умовах придушення сигналів GPS. Завдяки автономній системі навігації він продовжує рух до цілі та завершує перехоплення без необхідності постійного керування з боку оператора.

У Brave1 наголошують, що розвиток автономних дронів є одним із ключових напрямів посилення української протиповітряної оборони в умовах масованих атак ворожих безпілотників. Підтримка кластера дала змогу прискорити розробку технології та оперативно довести її до практичного використання на полі бою.

Нагадаємо, українські дрони збивають "Шахеди" майже самостійно завдяки системам автоматичного донаведення. Спеціальні алгоритми штучного інтелекту дозволяють безпілотникам самостійно супроводжувати та таранити повітряні цілі після команди оператора. Державний кластер Brave1 визначив цей напрям одним із ключових оборонних пріоритетів на 2026 рік.

Автор:
Ольга Опенько