Українські FPV-дрони вироблятимуть у США: як F-Drones вийшла на програму Пентагону

Українська компанія F-Drones поставила американській армії 2000 ударних FPV-дронів F10 для випробувань і підготовки військових. Це перша завершена поставка готових українських безпілотників до США за час повномасштабної війни, розповів CEO F-Drones Станіслав Хутор в інтерв'ю LB.ua .

Наступним кроком має стати локалізація виробництва. Американський партнер F-Drones — Ukrainian Defense Drones Tech Corporation, або UDD Tech, — готує виробничий майданчик у штаті Огайо, де безпілотники збиратимуть за українською ліцензією. За словами Хутора, якщо компанія своєчасно отримає необхідні дозволи, перші FPV-дрони, виготовлені у США за українською технологією, можуть зійти з конвеєра вже восени 2026 року.

Контракт на 2000 безпілотників дає F-Drones можливість закріпитися на найбільшому оборонному ринку світу. Водночас подальші замовлення залежатимуть від результатів випробувань, відповідності F10 вимогам Пентагону та здатності партнерів налагодити серійне виробництво у США.

Як F-Drones отримала американське замовлення

F-Drones вийшла на американський ринок через UDD Tech, яка представляє її продукцію у США. Компанія взяла участь у конкурсному відборі в межах програми Пентагону "Drone Dominance".

Заявки на участь подали понад 200 компаній, за словами Станіслава Хутора. До першого етапу допустили 25 виробників, а до групи переможців увійшли 11. Український F10 посів шосте місце, після чого американська сторона замовила 2000 дронів.

"Drone Dominance" розрахована на два роки, а її загальний бюджет оцінюється приблизно в $1,1 млрд. Пентагон планує закупити в межах програми понад 200 тисяч відносно недорогих ударних безпілотників у 2026-2027 роках.

Перший етап випробувань відбувався у лютому на базі Форт-Беннінг у штаті Джорджія. Під час відбору американські військові оцінювали точність, надійність, стійкість зв'язку, зручність використання та готовність компаній до масштабного виробництва.

На користь F-Drones працював бойовий досвід F10. Ця модель використовується українськими військовими понад три роки, тому компанія могла показати не лише лабораторні характеристики, а й результати застосування в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Виробництво в Огайо: понад $18 млн і 300 робочих місць

Постачання готових дронів з України є лише одним із варіантів роботи F-Drones на зовнішніх ринках. Другий передбачає передання ліцензії та локалізацію виробництва у країні-замовнику.

UDD Tech планує відкрити виробничий майданчик у місті Голланд, штат Огайо. Інвестиції у проєкт оцінюються у $18,4 млн, а підприємство має створити щонайменше 300 робочих місць. На ньому планують збирати FPV-дрони F10 за технологією українського розробника.

Локалізація може полегшити доступ до закупівель Пентагону, частина яких передбачає виробництво на території США та використання перевірених компонентів. Водночас українська компанія зберігає можливість заробляти на ліцензіях, технологіях і компонентах, не будуючи весь закордонний бізнес самостійно.

F-Drones не єдина українська компанія, яка обрала таку модель. Виробник дронів "Генерал Черешня" домовився з американською Wilcox Industries про спільне виробництво безпілотників у США.

Контрольований експорт як джерело грошей для масштабування

Контракт F-Drones став одним із перших практичних прикладів виходу українських виробників готового озброєння на американський ринок. У липні цього року Державна служба експортного контролю дозволила поставити до США партію з 2000 F10.

На той момент це був перший відомий випадок, коли Україна офіційно погодила експорт готових бойових безпілотних комплексів, а не лише технологій або окремих компонентів. Причому дозвіл компанія отримала ще за старою, складнішою процедурою — до набрання чинності новими рішеннями уряду щодо спрощення контрольованого експорту.

Відкриття зовнішніх ринків потрібне виробникам насамперед для залучення додаткового фінансування. Українські підприємства вже мають значні виробничі можливості, але державного оборонного бюджету недостатньо, щоб повністю їх завантажити.

За достатнього фінансування українські компанії здатні виробляти до 7 млн безпілотників на рік, з яких приблизно 4,5 млн можуть припадати на FPV-дрони, за оцінкою виконавчого директора Української ради зброярів Ігоря Федірка.

Експорт дозволяє підвищувати серійність, вкладати кошти у виробничі лінії та знижувати собівартість продукції. Водночас його мають обмежувати наявністю надлишкових потужностей, щоб зовнішні контракти не конкурували з потребами українських Сил оборони.

У перший рік після повноцінного відкриття ринку, за прогнозом Федірка, експорт української зброї може сягнути 1,5 млрд євро, а протягом наступних п'яти років — зрости до 5 млрд євро.

Нагадаємо, чому українські оборонні стартапи реєструють компанії у США та Європі.