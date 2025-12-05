Україна здатна виробляти 7 млн дронів на рік за однієї умови

У разі достатнього фінансування українських військових виробників держава зможе на рік створювати 7 мільйонів дронів на рік, а при прозорому плануванні підняти цю планку до понад 8 млн одиниць. Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua розповів виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко.

Федірко пояснює, що деякі керівники оборонних структур називали реальні можливості виробництва різних типів дронів на рівні понад 8 мільйонів одиниць на рік за достатнього фінансування.

Водночас, за його словами, Україна здатна створювати десь 4,5 мільйона одиниць на рік лише FPV-дронів.

"Але якщо виробники отримають хоча б річний горизонт планування — ми можемо підняти спроможність до 7 млн швидко і без надзусиль.За ці роки обстрілів підприємства навчилися переносити виробництво, швидко відновлювати лінії. Це — один з найсильніших наших здобутків", — підкреслює Ігор Федірко.

Залежність від китайських комплектуючих

Водночас він зауважує, що технологічно Україна досі сильно залежить від іноземних комплектуючих для дронів, зокрема китайських. За його словами, українські спеціалісти беруть компоненти з різних країн світу, інтегрують і створюють кінцевий продукт, додаючи свої алгоритми, ПЗ і бойовий досвід.

"Приблизно півтора року тому держава усвідомила, що нам потрібно терміново нарощувати власне виробництво компонентів — особливо коли Китай почав поступово обмежувати поставки технологій. Ми маємо вийти з парадигми розгвинчування і збірки, і перейти до розвитку власних технологій", — каже Федірко.

Ігор Федірко пояснює, що наразі компоненти для FPV-дронів стає все важче закуповувати в Китаї. Крім того, є окреме вимоги — так званий принцип Chinese free, який передбачає відсутність китайських компонентів у кінцевій продукції, щоб забезпечити технологічну незалежність від КНР.

"Це складно для виробників, бо Китай забезпечує найкраще співвідношення ціни та якості. За останні два роки ми знизили ціну на українські комплектуючі приблизно втричі", — наголошує виконавчий директор Української Ради Зброярів.

Вдале створення абсолютно "українського" дрона

Ігор Федірко розповідає, що попри труднощі, Україна вже здатна виготовляти повністю "український" дрон. Зокрема, він підкреслює, що за останні роки вартість вітчизняного двигуна для FPV-дрона впала з 70 доларів до приблизно $27.

"Ми наближаємось до китайської ціни, але повністю зрівнятися не вдасться, бо найкращі магніти у світі — саме китайські, і без них двигун не зробиш", — наголошує Федірко.

Він каже, що Україна все одно рухається у напрямку розвитку у галузі. Як приклад, створено базу внутрішніх комплектуючих, а в бібліотеці українських виробників — понад 100 підприємств і близько 170 найменувань деталей і вузлів.

"Питання не в технології — питання у масштабі. Зараз ми можемо закрити власними силами не більше 20% потреби річного виробництва", — резюмує виконавчий директор Української Ради Зброярів.

Більше про плани й успіхи української оборонної галузі читайте в повному інтерв’ю з виконавчим директором Української Ради Зброярів Ігорем Федірком.