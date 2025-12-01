Запланована подія 2

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони

Наступним етапом стане запуск пілотної виробничої лінії / Денис Шмигаль

Україна та Норвегія розпочинають спільне виробництво українських дронів. Відповідний документ підписали міністр оборони Денис Шмигаль з норвезьким колегою Торе Сандвіком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Шмигаля.

За словами Шмигаля, це рішення є важливим кроком для масштабування українських оборонних спроможностей та посилення захисту країни.

Наступним етапом стане запуск пілотної виробничої лінії вже у 2026 році, а також паралельна робота над розширенням виробничих потужностей.

Україна ділитиметься з Норвегією власними напрацюваннями та інноваціями, а взамін отримає потужну виробничу платформу, що забезпечуватиме українських військових сучасними безпілотниками.

Крім того, співпраця передбачає розвиток науково-дослідних та конструкторських проєктів спільно з провідними норвезькими установами.

Шмигаль підкреслив, що цей проєкт є прикладом тієї кооперації, яку Україна вибудовує з партнерами — співпраці, що зміцнює обороноздатність усього вільного світу. Він також подякував Норвегії за послідовну підтримку.

Окрім цього, Норвегія розроблятиме та вироблятиме безпілотні надводні апарати в Україні. Для цього країна виділила приблизно 580 мільйонів євро на підтримку "морської коаліції", яку вона очолює спільно з Великою Британією.

Автор:
Тетяна Гойденко