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Норвегія вироблятиме безпілотні надводні дрони в Україні

Умєров, Торе О. Сандвік
Міністр оборони України Рустем Умєров з міністром оборони Норвегії Оншуусом Сандвіком/Міноборони Норвегії

Норвегія розроблятиме та вироблятиме безпілотні надводні апарати в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство оборони Норвегії  у соцмережі Х.

Зазначається, що Норвегія виділила близько 6,7 мільярда норвезьких крон (приблизно 580 мільйонів євро)на підтримку "морської коаліції", яку вона очолює спільно з Великою Британією.

Як заявив міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік, частина цього фінансування буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні.  

Наразі норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) вже підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виробництво надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.

"Безпілотні судна відіграють важливу роль у допомозі Україні захищати свою територію та нейтралізувати російський флот у Чорному морі", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно "Укроборонпром" та Польська зброярська група (PGZ) підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва боєприпасів та обслуговування техніки. У сферу спільних інтересів України та Польщі увійшли напрямки боєприпасів, бронетехніки, артилерії та протиповітряної оборони.

Автор:
Тетяна Бесараб