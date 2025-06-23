Норвегия будет производить беспилотные надводные дроны в Украине

Норвегия разрабатывает и будет производить беспилотные надводные аппараты в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство обороны Норвегии в соцсети Х.

Норвегия выделила около 6,7 миллиарда норвежских крон (около 580 миллионов евро) в поддержку "морской коалиции", которую она возглавляет совместно с Великобританией.

Как заявил Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик, часть этого финансирования будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине.

В настоящее время норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) уже подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и производстве надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

"Беспилотные суда играют важную роль в помощи Украине защищать свою территорию и нейтрализовать российский флот в Черном море", — отмечается в сообщении.

Напомним, что недавно "Укроборонпром" и Польская оружейная группа (PGZ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства боеприпасов и обслуживания техники. В сферу общих интересов Украины и Польши вошли направления боеприпасов, бронетехники, артиллерии и противовоздушной обороны.