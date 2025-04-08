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Норвежский бизнес будет инвестировать в восстановление Украины: какие проекты станут в приоритете
Норвежский бизнес примет участие в послевоенном восстановлении Украины и будущих совместных инвестиционных проектах. В приоритете следующие направления: порты и морская инфраструктура, а также восстановление жилья, дорог, железной дороги и промышленных зон.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
"Мы ценим это партнерство и видим в нем основу долгосрочного сотрудничества. В частности, для нас чрезвычайно важно будет участие норвежского бизнеса в восстановлении. В первую очередь, в секторах, где Норвегия имеет ведущую экспертизу: концессии, государственно-частное партнерство, жилье, морской транспорт и развитие портов, а также энергетика и развитие инноваций", — отметила заместитель министра развития общин и территорий Марина Денисюк на встрече с представителями норвежского бизнеса 8 апреля.
По ее словам, опыт Норвегии в реализации проектов государственно частного партнерства сможет значительно способствовать развитию высококачественной и устойчивой инфраструктуры.
Денисюк наметила для представителей бизнеса приоритеты министерства в восстановлении и обсудила с ними возможности для будущих инвестиций.
Порты и морская инфраструктура
Среди главных задач – реконструкция и модернизация портовой инфраструктуры, запуск государственно-частного партнерства и концессионных проектов в порту Черноморск и Дунайском кластере, восстановление паромного сообщения между Украиной и странами Европы, расширение судостроительных мощностей на юге Украины.
Концессионные проекты
Украина успешно запустила несколько концессионных проектов до войны, имея правовые гарантии защиты инвесторов. В настоящее время готовится конкурс концессионера порта Черноморск. Норвежским компаниям предложено рассмотреть возможность участия в соответствующих проектах государственно-частного партнерства, касающихся дорог, железных дорог, промышленных зон, энергетического перехода и зеленых технологий.
Восстановление жилья
Основные направления работы в секторе — продолжение компенсаций в рамках программы "єВідновлення", обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, развитие социального жилья, разработка и реализация программ кредитования доступного жилья. В частности, для создания устойчивой модели социального и арендного жилья Министерство разрабатывает новое законодательство для модернизации существующей жилищной политики.
Напомним, Европейский инвестиционный банк выделил 100 миллионов евро из собственных ресурсов на техническую помощь и консультации для поддержки украинских властей в подготовке проектов реконструкции, отвечающих требованиям банковского финансирования.