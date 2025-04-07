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Восстановление Украины: одобрено еще 4,5 млрд грн на 130 проектов по восстановлению жилья и медицинской инфраструктуры
В рамках третьего этапа Программы обновления Украины экспертная рабочая группа утвердила еще 130 проектов в разных регионах страны на общую сумму 4,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Речь идет об инициативах, которые будут реализовываться в общинах по четырем направлениям:
- энергетическая устойчивость общин: 36 проектов на 1,1 млрд. грн;
- модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотведения: 68 проектов на 2 млрд грн;
- реконструкция медицинских учреждений: 21 проект на 1,1 млрд грн;
- строительство жилья для внутренне перемещенных лиц: 5 проектов на 0,3 млрд. грн.
Какие проекты поддержали
Среди утвержденных проектов в области энергетической устойчивости – реконструкция системы централизованного теплоснабжения в Запорожье с установкой газопоршневых когенерационных установок, реконструкция котельной в городе Николаев, а также модернизация системы электроснабжения четырех котельных в Житомире с установкой блочно-модульных когенерационных установок.
В направлении модернизации водоснабжения и водоотвода среди отобранных проектов — капитальный ремонт водонапорной башни в селе Шевченково Сумской области, реконструкция очистных сооружений в городе Дергачи Харьковской области, реконструкция водопровода в Николаеве, строительство водопровода в Подгородном на Днепропетровщине и реконструкция канализационного коллектора в Херсонской.
В сфере здравоохранения утверждена, в частности, реконструкция хирургического корпуса больницы в городе Конотоп, капитальный ремонт здания Криворожской городской больницы №7 и ремонт больницы в поселке Великоалександровка. Для внутренне перемещенных лиц будут реализовываться проекты реконструкции зданий под общежития в городе Днепр, пгт Софиевка и селе Томашевка Черкасской области.
В ведомстве добавили, что реализация одобренных проектов начнется в ближайшее время. Общий срок выполнения составляет 18 месяцев, а объекты, связанные с энергетической устойчивостью общин должны быть завершены к началу отопительного сезона — октябрь 2025 года.
Программа восстановления Украины
Программа восстановления Украины является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны и принявших значительное количество внутренне перемещенных лиц.
В июне 2024 года между Украиной и ЕИБ было заключено Финансовое соглашение, предусматривающее привлечение 100 млн. евро.
Эти средства будут направлены на восстановление социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальных объектов и обеспечение муниципальным жильем в пострадавших от военной агрессии РФ регионах, а также в тех областях, которые приняли значительное количество внутренне перемещенных лиц. Субвенция будет предоставляться общинам через государственный бюджет местным бюджетам.
В рамках третьего этапа Программы восстановления Украины было подано 453 проектные заявки от 235 общин на общую сумму 19,27 миллиарда гривен. Правительство уже приняло решение о привлечении дополнительных 100 миллионов евро для масштабирования инициативы. Новый отбор ожидается в этом году.
Напомним, правительство утвердило решения, позволяющие привлечь 350 миллионов евро от Банка развития Совета Европы, а также Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для продолжения реализации "Программы восстановления Украины ІІІ" и проекта "Восстановление водоснабжения и водоотведения Украины".