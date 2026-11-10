Блокировка портов бьет по "Укрзализныце": почему в следующем году не ожидают возобновления перевозок

"Укрзализныця" не прогнозирует существенного увеличения грузовой базы в 2027 году. После блокировки морских портов компания фиксирует ухудшение ситуации с перевозками и потерю основных грузов. Быстро изменить тенденцию может разблокировка портов Большой Одессы.

Как пишет Dilo, об этом заявил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, передает RAIL.insider.

По словам представителя компании, в начале 2026 года у Укрзализныци были более оптимистичные ожидания относительно постепенного восстановления объемов перевозок в перспективе следующих десяти лет.

Однако ситуация изменилась после блокировки морских портов. Это негативно отразилось на грузовой базе железной дороги и привело к потере значительных объемов основных грузов.

"Начиная с июля и блокировка морских портов, мы видим, насколько деградирует грузовая база и насколько мы теряем основные грузы. Поэтому в 2027 году чуда не будет", - подчеркнул Ткачев.

Разблокировка портов Большой Одессы может увеличить грузопоток УЗ

По оценке представителя "Укрзализныци", единственным фактором, способным быстро улучшить ситуацию с грузовой базой, является возобновление работы портов Большой Одессы.

Их разблокировка позволила бы оперативно увеличить объемы грузовых перевозок по железной дороге и вернуть часть грузопотоков.

В то же время, без восстановления полноценной работы морской логистики УЗ не ожидает существенного улучшения ситуации в следующем году.

Таким образом, перспективы грузовых перевозок "Укрзализныци" в 2027 году будут в значительной степени зависеть от ситуации с морским экспортом и возможности возобновления работы портовой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить "Укрзализныце" €100 млн на первоочередной ремонт инфраструктуры и локомотивов. Еще около $100 млн компания может получить от Трастового фонда Всемирного банка на приобретение б/у локомотивов.