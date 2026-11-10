UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Наличный курс:

USD

46,25

46,05

EUR

51,86

51,56

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Блокировка портов бьет по "Укрзализныце": почему в следующем году не ожидают возобновления перевозок

Укрзализныця
УЗ теряет основные грузы из-за блокировки морских портов / Укрзалізниця

"Укрзализныця" не прогнозирует существенного увеличения грузовой базы в 2027 году. После блокировки морских портов компания фиксирует ухудшение ситуации с перевозками и потерю основных грузов. Быстро изменить тенденцию может разблокировка портов Большой Одессы.

Как пишет Dilo, об этом заявил заместитель директора департамента технологии перевозок и коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев, передает RAIL.insider.

По словам представителя компании, в начале 2026 года у Укрзализныци были более оптимистичные ожидания относительно постепенного восстановления объемов перевозок в перспективе следующих десяти лет.

Однако ситуация изменилась после блокировки морских портов. Это негативно отразилось на грузовой базе железной дороги и привело к потере значительных объемов основных грузов.

"Начиная с июля и блокировка морских портов, мы видим, насколько деградирует грузовая база и насколько мы теряем основные грузы. Поэтому в 2027 году чуда не будет", - подчеркнул Ткачев.

  • Разблокировка портов Большой Одессы может увеличить грузопоток УЗ

По оценке представителя "Укрзализныци", единственным фактором, способным быстро улучшить ситуацию с грузовой базой, является возобновление работы портов Большой Одессы.

Их разблокировка позволила бы оперативно увеличить объемы грузовых перевозок по железной дороге и вернуть часть грузопотоков.

В то же время, без восстановления полноценной работы морской логистики УЗ не ожидает существенного улучшения ситуации в следующем году.

Таким образом, перспективы грузовых перевозок "Укрзализныци" в 2027 году будут в значительной степени зависеть от ситуации с морским экспортом и возможности возобновления работы портовой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк планирует предоставить "Укрзализныце" €100 млн на первоочередной ремонт инфраструктуры и локомотивов. Еще около $100 млн компания может получить от Трастового фонда Всемирного банка на приобретение б/у локомотивов.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности