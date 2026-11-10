UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Наличный курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

"Укрзализныця" ищет арендаторов для помещений в шести регионах: назначение, площадь и цена

поезд, вокзал, Укрзализныця
"Укрзализныця" сдает в аренду более 2,3 тыс. кв. м недвижимости по Украине / Википедия

"Укрзализныця" выставила на аукционы более 2,3 тыс. кв. м недвижимости в разных регионах Украины. Помещение можно арендовать под склады, офисы, производство, торговлю, спортивные и социально-бытовые услуги.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Среди самых крупных объектов:

  • Ужгород - 1 181 кв. м для ремонта автотехники. Стартовая арендная плата - 398,54 тыс. грн в месяц;     
  • Приднепровская железная дорога – более 900 кв. м под склады. Стартовая плата - 24,156 тыс. грн в месяц;  
  • Приднепровская железная дорога – более 900 кв. м под склады. Стартовая плата - 24,156 тыс. грн в месяц;  
  • О деса - 302,4 кв. м под офисы, спортивные или учебно-тренировочные услуги. Стартовая плата - 42,756 тыс. грн в месяц;  
  • Львов - 266 кв. м под офисы. Стартовая плата - 47,256 тыс. грн в месяц;  
  • Днепр - 215 кв. м под офисы, социальные, юридические и консультативные сервисы. Стартовая плата - 20,979 тыс. грн в месяц;  
  • Киев - 205 кв. м под производство или склады. Стартовая плата - 62,75 тыс. грн в месяц.

Какие еще помещения сдают в аренду

10 ноября также запланированы аукционы по аренде меньших площадей:

  • 49,9 кв. м во Львовской области под торговлю, кроме подакцизных товаров;
  • 26,8 кв. м в Харькове под бытовые помещения;
  • 10 кв. м в Виннице для размещения оборудования мобильной связи.

Отдельно выставили два помещения площадью по 2 кв. м: в Винницкой области – для вендингового автомата, а в Днепропетровской области – для телекоммуникационного оборудования.

Все указанные торги должны пройти 10 ноября.

Напомним, в августе "Укрзализныця" выставила на аукционы в системе Prozorro. Продажи ряда помещений и площадей на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Яремча и Лозовой.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности