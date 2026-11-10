"Укрзализныця" ищет арендаторов для помещений в шести регионах: назначение, площадь и цена

"Укрзализныця" выставила на аукционы более 2,3 тыс. кв. м недвижимости в разных регионах Украины. Помещение можно арендовать под склады, офисы, производство, торговлю, спортивные и социально-бытовые услуги.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Среди самых крупных объектов:

Ужгород - 1 181 кв. м для ремонта автотехники. Стартовая арендная плата - 398,54 тыс. грн в месяц;

Приднепровская железная дорога – более 900 кв. м под склады. Стартовая плата - 24,156 тыс. грн в месяц;

Приднепровская железная дорога – более 900 кв. м под склады. Стартовая плата - 24,156 тыс. грн в месяц;

О деса - 302,4 кв. м под офисы, спортивные или учебно-тренировочные услуги. Стартовая плата - 42,756 тыс. грн в месяц;

Львов - 266 кв. м под офисы. Стартовая плата - 47,256 тыс. грн в месяц;

Днепр - 215 кв. м под офисы, социальные, юридические и консультативные сервисы. Стартовая плата - 20,979 тыс. грн в месяц;

Киев - 205 кв. м под производство или склады. Стартовая плата - 62,75 тыс. грн в месяц.

Какие еще помещения сдают в аренду

10 ноября также запланированы аукционы по аренде меньших площадей:

49,9 кв. м во Львовской области под торговлю, кроме подакцизных товаров;

26,8 кв. м в Харькове под бытовые помещения;

10 кв. м в Виннице для размещения оборудования мобильной связи.

Отдельно выставили два помещения площадью по 2 кв. м: в Винницкой области – для вендингового автомата, а в Днепропетровской области – для телекоммуникационного оборудования.

Все указанные торги должны пройти 10 ноября.

Напомним, в августе "Укрзализныця" выставила на аукционы в системе Prozorro. Продажи ряда помещений и площадей на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Яремча и Лозовой.