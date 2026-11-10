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Элитный бутик в Киеве продавал контрабандные бриллианты из ОАЭ: в схеме замешан таможенник

бриллианты
Элитный бутик в Киеве продавал контрабандные бриллианты из ОАЭ / Офис генерального прокурора Украины

В Украине разоблачена масштабная схема систематического незаконного ввоза бриллиантов и ювелирных украшений из Объединенных Арабских Эмиратов. По данным следствия, противоправный канал функционировал на протяжении 2022-2026 годов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как работала схема контрабанды

К организации незаконного бизнеса причастен действующий работник Закарпатской таможни.

По данным правоохранителей, чиновник вместе с супругой обеспечивал беспрепятственное перемещение драгоценностей через государственную границу без таможенного оформления и уплаты обязательных налогов и сборов.

В дальнейшем изделия с редкими бриллиантами и драгоценными камнями реализовывали под собственным брендом через элитный ювелирный бутик в Киеве, принадлежащий организаторам схемы.

Изъяли имущество более чем на миллион долларов

В рамках следственных действий правоохранители провели обыски в автомобиле, мастерской и столичной торговой точке. Общая стоимость изъятых драгоценных камней и украшений составляет более 1 миллиона долларов США .

Досудебное расследование продолжается по фактам злоупотребления властью или служебным положением и контрабанды товаров (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины).

Окончательную сумму ущерба, нанесенного государственному бюджету, и круг подозреваемых установят после проведения судебных экспертиз.

Фото 2 — Элитный бутик в Киеве продавал контрабандные бриллианты из ОАЭ: в схеме замешан таможенник
Фото 3 — Элитный бутик в Киеве продавал контрабандные бриллианты из ОАЭ: в схеме замешан таможенник
Фото 4 — Элитный бутик в Киеве продавал контрабандные бриллианты из ОАЭ: в схеме замешан таможенник
Фото 5 — Элитный бутик в Киеве продавал контрабандные бриллианты из ОАЭ: в схеме замешан таможенник
Фото 6 — Элитный бутик в Киеве продавал контрабандные бриллианты из ОАЭ: в схеме замешан таможенник

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине БЭБ объявил подозрение за нелегальный ввоз техники Apple на 35 миллионов гривен, которую перевозили в днище авто. Детективы разоблачили схему контрабанды крупной партии электроники известного мирового бренда.

Автор:
Татьяна Бессараб

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