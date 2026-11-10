Елітний бутик у Києві продавав контрабандні діаманти з ОАЕ: у схемі замішаний митник

В Україні викрили масштабну схему систематичного незаконного ввезення діамантів та ювелірних прикрас з Об'єднаних Арабських Еміратів. За даними слідства, протиправний канал функціонував упродовж 2022–2026 років.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як працювала схема контрабанди

До організації незаконного бізнесу виявився причетний чинний працівник Закарпатської митниці.

За даними правоохоронців, посадовець разом із дружиною забезпечував безперешкодне переміщення коштовностей через державний кордон без митного оформлення та сплати обов'язкових податків і зборів.

Надалі вироби з рідкісними природними діамантами та дорогоцінним камінням реалізовували під власним брендом через елітний ювелірний бутик у Києві, який належить організаторам схеми.

Вилучили майно на понад мільйон доларів

У межах слідчих дій правоохоронці провели обшуки в автомобілі, майстерні та столичній торгівельній точці. Загальна вартість вилученого дорогоцінного каміння та прикрас становить понад 1 мільйон доларів США.

Досудове розслідування триває за фактами зловживання владою або службовим становищем та контрабанди товарів (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України).

Остаточну суму збитків, завданих державному бюджету, та коло підозрюваних встановлять після проведення судових експертиз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині БЕБ оголосило підозру за нелегальне ввезення техніки Apple на 35 мільйонів гривень, яку перевозили у днищі авто. Детективи викрили схему контрабанди великої партії електроніки відомого світового бренду.