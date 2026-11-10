RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,41

+0,09

EUR

50,82

+0,17

Готівковий курс:

USD

46,36

46,15

EUR

51,91

51,66

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Елітний бутик у Києві продавав контрабандні діаманти з ОАЕ: у схемі замішаний митник

діаманти
Елітний бутик у Києві продавав контрабандні діаманти з ОАЕ / Офіс генерального прокурора України

В Україні викрили масштабну схему систематичного незаконного ввезення діамантів та ювелірних прикрас з Об'єднаних Арабських Еміратів. За даними слідства, протиправний канал функціонував упродовж 2022–2026 років.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Як працювала схема контрабанди

До організації незаконного бізнесу виявився причетний чинний працівник Закарпатської митниці.

За даними правоохоронців, посадовець разом із дружиною забезпечував безперешкодне переміщення коштовностей через державний кордон без митного оформлення та сплати обов'язкових податків і зборів.

Надалі вироби з рідкісними природними діамантами та дорогоцінним камінням реалізовували під власним брендом через елітний ювелірний бутик у Києві, який належить організаторам схеми.

Вилучили майно на понад мільйон доларів

У межах слідчих дій правоохоронці провели обшуки в автомобілі, майстерні та столичній торгівельній точці. Загальна вартість вилученого дорогоцінного каміння та прикрас становить понад 1 мільйон доларів США.

Досудове розслідування триває за фактами зловживання владою або службовим становищем та контрабанди товарів (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 201-3 Кримінального кодексу України).

Остаточну суму збитків, завданих державному бюджету, та коло підозрюваних встановлять після проведення судових експертиз.

Фото 2 — Елітний бутик у Києві продавав контрабандні діаманти з ОАЕ: у схемі замішаний митник
Фото 3 — Елітний бутик у Києві продавав контрабандні діаманти з ОАЕ: у схемі замішаний митник
Фото 4 — Елітний бутик у Києві продавав контрабандні діаманти з ОАЕ: у схемі замішаний митник
Фото 5 — Елітний бутик у Києві продавав контрабандні діаманти з ОАЕ: у схемі замішаний митник
Фото 6 — Елітний бутик у Києві продавав контрабандні діаманти з ОАЕ: у схемі замішаний митник

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині БЕБ оголосило підозру за нелегальне ввезення техніки Apple на 35 мільйонів гривень, яку перевозили у днищі авто. Детективи викрили схему контрабанди великої партії електроніки відомого світового бренду.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності