Однокомнатная квартира в Закарпатье стоит столько же, как в Киеве, в Тернополе аренда выросла более чем на 80%

В октябре 2026 г. украинский рынок недвижимости демонстрировал неоднородную динамику. Спрос на покупку квартир снижался, в то время как стоимость жилья в отдельных регионах росла. На рынке аренды ситуация также отличалась в зависимости от области: в Закарпатье арендные ставки существенно повысились, а в Киеве, напротив, зафиксировали заметное снижение.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные аналитического отчета DIM.RIA за октябрь.

Новостройки: покупатели стали менее активными, но строительство продолжается

Несмотря на понижение энтузиазма к первичному рынку, строительная ветвь продолжает работать. В октябре в Украине функционировали 85% отделов продаж новостроек.

Лучшая ситуация наблюдалась в западных областях: в Закарпатской области работало 98% отделов продаж, во Львовской и Волынской – по 97%. В прифронтовых регионах показатели оставались значительно ниже. В частности, в Харьковской области открыты были только 29% отделов продаж, в Запорожской – 44%, а в Сумской – 46%.

В течение месяца в эксплуатацию ввели 14 новых домов, в общей сложности насчитывают 23 секции. Больше всего введенного жилья пришлось на Киевскую область – 14 секций, девять из которых расположены непосредственно в столице. Еще четыре секции сданы в Днепропетровской области. По одной секции был введен во Львовской, Винницкой, Ивано-Франковской, Волынской и Черновицкой областях.

Где больше всего подорожали новостройки?

В октябре стоимость квадратного метра в новостройках в основном росла. Наиболее заметное повышение медианной цены зафиксировали в Запорожской области – на 10,7%. В Полтавской области жилье подорожало на 6,2%, в Киеве – на 5,8%, а в Кировоградской области – на 5,2%.

В то же время в некоторых регионах квартиры в новостройках стали доступнее. В Черновицкой области квадратный метр подешевел на 8,3%, а в Ивано-Франковской – на 5,5%.

В столице медиа стоимость квадратного метра нового жилья достигла 1504 долларов. Самые дорогие квартиры предлагают в Печерском районе, где показатель составляет 2855 долларов за квадратный метр. Самые доступные новостройки расположены в Деснянском районе – 864 доллара за квадратный метр.

Спрос на новое жилье продолжает снижаться

В октябре интерес покупателей к первичной недвижимости снизился в большинстве регионов. Самое ощутимое падение спроса зафиксировали в Киеве – на 33%.

Однако отдельные области продемонстрировали противоположную тенденцию. В частности, в Закарпатской области спрос на новостройки вырос на 15%, в Днепропетровской – на 12%, а в Николаевской – на 9%.

Вторичный рынок: покупатели откладывают приобретение квартир

В октябре предложение квартир на вторичном рынке сократилось. Резкие изменения произошли в столице, где количество объявлений о продаже жилья уменьшилось на 63%. В Киевской области предложение сократилось на 25%.

Ценовая ситуация зависела от региона. Самые дорогие однокомнатные квартиры среди приведенных показателей предлагали в Закарпатье и в Киеве – медианная стоимость в двух регионах составляла по 85 тысяч долларов. Дешевле такое жилье можно было приобрести на Херсонщине – примерно за 16 тысяч долларов.

В западных областях преобладала тенденция к удорожанию вторичного жилья. Больше цены выросли в Тернопольской области - на 6%, а также в Закарпатской и Львовской - на 5% в каждой.

В Черкасской области медианная стоимость квартир снизилась на 13%, в Ровенской – на 8%, а в Черниговской – на 7%.

В Киеве квартиры дешевеют

Столичный рынок вторичной недвижимости показал снижение цен во всех районах. Больше всего подешевели двухкомнатные квартиры в Святошинском районе – на 23%, а в Днепровском – на 18%.

В то же время самым дорогим районом Киева остается Печерский. Медианная стоимость однокомнатной квартиры тут составляет 179 тыщ баксов. Самый доступный вариант – Деснянский район, где аналогичное жилье стоит около 46 тысяч долларов.

Спрос на вторичное жилье в октябре преимущественно снижался. Наибольшее сокращение интереса покупателей зафиксировали в Тернопольской области – на 25%, Винницкой – на 22%, Хмельницкой и Кировоградской – на 20%.

Рост спроса наблюдался только в двух регионах: Днепропетровской области – на 10%, Закарпатской – на 4%.

Интересной особенностью вторичного рынка явилось превышение количества предложений над спросом в четырех регионах. Наибольший дисбаланс зафиксировали в Киевской области, где объявлений о продаже квартир в 2,3 раза больше спроса. В Киеве этот показатель составляет 2,2, в Одесской области – 1,7, а в Ивано-Франковской – 1,1.

Аренда жилья: Закарпатье дорожает, Киев дешевеет

На рынке аренды в октябре не сформировалось единой тенденции. В одних областях количество доступных квартир увеличивалось, в других – заметно сокращалось.

Наибольший прирост предложения зафиксирован в Кировоградской области – на 32%. В Житомирской области количество объявлений увеличилось на 30%, в Волынской – на 25%, а в Запорожской – на 24%.

Противоположная ситуация наблюдалась в Закарпатье, где предложение сократилось на 27%. В Сумской области количество объявлений уменьшилось на 22%, в Полтавской – на 21%. На 20% меньше предложений стало в Киевской области и столице.

Где аренда квартир стоит самая дорогая?

Наиболее заметный рост стоимости аренды однокомнатных квартир зафиксировали на Закарпатье. В месяц медианная цена увеличилась на 17% и достигла 34 тысяч гривен.

В Киеве тенденция была противоположной: аренда подешевела на 21%, до 26 тысяч гривен в месяц.

Среди других регионов с высокими арендными ставками:

Ивано-Франковская область – 25,3 тыс. грн в месяц (+12% в месяц, +48% в год).

Винницкая область – 22 тыс. грн (без месячных смен, +47% за год).

Днепропетровская область – 22 тыс. грн (без месячных смен, +47% за год).

Львовская область – 21 тыс. грн (+3% в месяц, +24% в год).

Тернопольская область – 20,7 тыс. грн (+15% в месяц, +81% в год).

В Киеве самая дорогая аренда однокомнатной квартиры традиционно сосредоточена в Печерском районе – 36,8 тысяч гривен в месяц. Самые доступные предложения можно найти в Деснянском районе, где медианная стоимость составляет около 12 тысяч гривен.

Где больше конкуренции среди арендаторов?

В октябре спрос на аренду квартир снизился во всех регионах страны. Наибольшее падение зафиксировали в Херсонской области – на 28%. В Волынской и Николаевской областях показатель снизился на 27%, в Сумской – на 23%, а в Кировоградской – на 22%.

В то же время в некоторых западных областях конкуренция между потенциальными арендаторами остается высокой. Наибольший разрыв между спросом и предложением зафиксировали:

Львовская область – 15 арендаторов на одно объявление.

Ровенская область – 14 арендаторов.

Тернопольская область – 13 арендаторов.

Винницкая область – 12 арендаторов.

Это свидетельствует о том, что даже на фоне общего снижения активности рынка в отдельных регионах арендаторам и дальше приходится конкурировать за доступные квартиры.

Что происходит с рынком недвижимости Украины?

Октябрьская статистика DIM.RIA показывает, что украинский рынок недвижимости остается неоднородным. На первичном и вторичном рынках спрос в основном снижается, однако это не всегда приводит к удешевлению жилья. В западных областях цены на покупку и аренду квартир во многих случаях продолжают расти.

Самые заметные изменения происходят на рынке аренды: Закарпатье демонстрирует самые высокие среди приведенных показателей ставки, в то время как в Киеве аренда однокомнатных квартир за месяц существенно подешевела.

Для покупателей это означает, что возможности найти более выгодное предложение все больше зависят от конкретного региона, района и сегмента недвижимости. Для арендаторов ключевым остается соотношение количества доступных квартир и конкуренции среди ищущих жилье.

Напомним, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стала самой дорогой среди украинских областных центров. Медианная стоимость съема жилья достигла 36 тыс. грн в месяц, что составляет 118% медианной зарплаты в городе. За год арендные ставки выросли на 82%.