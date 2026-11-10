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Рада поддержала реформу льготного проезда: что ждет пассажиров
Верховная Рада 10 ноября поддержала законопроект №5651-2, предусматривающий изменение механизма организации и финансирования льготных пассажирских перевозок. За соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
Цель реформы – обеспечить реализацию права граждан на льготный проезд, ввести прозрачный учет таких поездок и гарантировать перевозчикам своевременную компенсацию за предоставленные услуги.
Как отметил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, нынешняя система не обеспечивает надлежащего механизма компенсации перевозчикам. В результате возникают ситуации, когда граждане не могут в полной мере воспользоваться предусмотренными законодательством льготами.
По словам министра, законопроект должен изменить подход к финансированию льготных перевозок: каждая поездка должна фиксироваться, перевозчик – получать оплату за фактически оказанную услугу, а общины – иметь прозрачный механизм расчетов.
Как будет работать новая система льготного проезда
Законопроект предусматривает введение единых правил организации льготных перевозок по всей территории Украины.
В частности, реформа включает:
- автоматизированный учет льготных поездок посредством государственной информационной системы;
- монетизацию льгот с использованием специальных банковских карт;
- оплату перевозчикам за фактически осуществленные льготные перевозки;
- единый подход к организации и финансированию льготного проезда.
Таким образом, пассажирам не придется каждый раз подтверждать право на льготу с помощью бумажных удостоверений. Информация о поездках будет фиксироваться в автоматизированной системе.
Для территориальных общин новый механизм обязан обеспечить прозрачность денежных расчетов, а для транспортных компаний - предполагаемую оплату за перевозку льготных категорий людей.
Отменят ли действующие льготы на проезд
Законопроект не предусматривает отмену действующих льгот для пассажиров. Изменения будут касаться только механизма их учета, финансирования и обеспечения. Право граждан на льготный проезд сохраняется.
Когда заработают новые правила
Для внедрения реформы предусмотрен переходный период, который продлится до 1 июля 2028 года.
За это время должна быть обеспечена подготовка необходимой инфраструктуры и механизмов перехода на новую модель учета и финансирования льготных перевозок.
О бесплатном проезде
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру предоставить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Также доверенность предусматривает обеспечение достаточного резерва автобусов для столицы.
Инициатива связана с необходимостью обеспечить транспортное сообщение города в случае перебоев в работе метро и ограничений движения через Днепр.
В то же время мэр столицы Виталий Кличко раскритиковал инициативу Зеленского по бесплатному проезду в наземном транспорте Киева. По его словам, главная проблема сейчас - не в оплате проезда, а в нехватке водителей и автобусов, ведь для полноценной замены метро понадобилось бы более тысячи автобусов.