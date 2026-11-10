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Рада поддержала реформу льготного проезда: что ждет пассажиров

маршрутка
Льготные поездки будут оплачивать по новой системе: когда заработают изменения / Depositphotos

Верховная Рада 10 ноября поддержала законопроект №5651-2, предусматривающий изменение механизма организации и финансирования льготных пассажирских перевозок. За соответствующее решение проголосовало 235 народных депутатов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Цель реформы – обеспечить реализацию права граждан на льготный проезд, ввести прозрачный учет таких поездок и гарантировать перевозчикам своевременную компенсацию за предоставленные услуги.

Как отметил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник, нынешняя система не обеспечивает надлежащего механизма компенсации перевозчикам. В результате возникают ситуации, когда граждане не могут в полной мере воспользоваться предусмотренными законодательством льготами.

По словам министра, законопроект должен изменить подход к финансированию льготных перевозок: каждая поездка должна фиксироваться, перевозчик – получать оплату за фактически оказанную услугу, а общины – иметь прозрачный механизм расчетов.

Как будет работать новая система льготного проезда

Законопроект предусматривает введение единых правил организации льготных перевозок по всей территории Украины.

В частности, реформа включает:

  • автоматизированный учет льготных поездок посредством государственной информационной системы;
  • монетизацию льгот с использованием специальных банковских карт;
  • оплату перевозчикам за фактически осуществленные льготные перевозки;
  • единый подход к организации и финансированию льготного проезда.

Таким образом, пассажирам не придется каждый раз подтверждать право на льготу с помощью бумажных удостоверений. Информация о поездках будет фиксироваться в автоматизированной системе.

Для территориальных общин новый механизм обязан обеспечить прозрачность денежных расчетов, а для транспортных компаний - предполагаемую оплату за перевозку льготных категорий людей.

Отменят ли действующие льготы на проезд

Законопроект не предусматривает отмену действующих льгот для пассажиров. Изменения будут касаться только механизма их учета, финансирования и обеспечения. Право граждан на льготный проезд сохраняется.

Когда заработают новые правила

Для внедрения реформы предусмотрен переходный период, который продлится до 1 июля 2028 года.

За это время должна быть обеспечена подготовка необходимой инфраструктуры и механизмов перехода на новую модель учета и финансирования льготных перевозок.

О бесплатном проезде

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру предоставить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева. Также доверенность предусматривает обеспечение достаточного резерва автобусов для столицы.

Инициатива связана с необходимостью обеспечить транспортное сообщение города в случае перебоев в работе метро и ограничений движения через Днепр.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко раскритиковал инициативу Зеленского по бесплатному проезду в наземном транспорте Киева. По его словам, главная проблема сейчас - не в оплате проезда, а в нехватке водителей и автобусов, ведь для полноценной замены метро понадобилось бы более тысячи автобусов.

Автор:
Ольга Опенько

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