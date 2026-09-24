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Новости
Дата публикации

Ужгород выделил еще 50 млн грн перевозчикам за льготный проезд

автобусы
Ужгородские маршрутки получат еще 50 млн грн компенсации за льготников

Ужгородский городской совет увеличил с 200 до 257 млн грн финансирование программы компенсаций за льготный проезд в городских автобусах. Дополнительные 57 млн грн предусмотрели изменениями в программе на 2025-2027 годы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

В решении горсовета не уточняется, чем обусловлено увеличение финансирования именно этой суммы.

За смены проголосовали 24 из 28 депутатов, присутствовавших на заседании. Городской голова Ужгорода Богдан Андреев участия в голосовании не принимал из-за конфликта интересов.

Кто получает компенсации

Пассажирские перевозки в Ужгороде осуществляют коммунальное предприятие "Ужгородский городской транспорт" и частные перевозчики. Среди них – АО "Ужгородское АТП 12107"+, совладелицей которого является племянница городского головы Татьяна Андреев.

С декабря 2025 года по июнь 2026-го в Ужгороде трижды повышали стоимость проезда в общественном транспорте. В результате тариф вырос с 15 до 23 грн вне зависимости от способа оплаты.

Бесплатный проезд в городских автобусах имеют, в частности, пенсионеры, участники боевых действий, люди с инвалидностью в результате войны и пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны ряда силовых и правоохранительных структур, а также отдельные члены семей погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Отдельные категории детей имеют льготы: дети из многодетных семей и дети-сироты могут пользоваться бесплатным проездом, а учащиеся ужгородских школ оплачивают половину стоимости билета.

Ранее сообщалось, что во Львове не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте. В городском совете заявили, что перевозчики официально не обращались с предложением пересмотреть тариф и не предоставили соответствующие расчеты.

Автор:
Ольга Опенько

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