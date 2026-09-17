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Винница покупает 20 новых автобусов, которые впервые появятся на украинских дорогах

автобус
Винница обновляет общественный транспорт/Alltransua

Коммунальное предприятие "Винницкая транспортная компания" заключило с АБ "Укргазбанк" два договора финансового лизинга общей стоимостью 667 миллионов гривен. В рамках сделки город получит в общей сложности 20 новых 12-метровых городских автобусов модели MAN Lion's City 12 G NL 280.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Alltransua.

Техника соответствует высокому экологическому стандарту Евро-6 и работает на сжатом природном газе.

Стоимость одной такой единицы транспорта без учета НДС составляет около 19 миллионов гривен, а с налогом — около 23 миллионов гривен за автобус.

Согласно условиям договоров, полная снабжение всех двадцати транспортных средств должна быть завершена до 30 декабря 2032 года.

Указанная модель принадлежит к обновленному семейству MAN Lion's City, дебютировавшему в Европе в 2017 году.

Хотя эти автобусы являются одними из самых распространенных на рынке Европейского Союза, до сих пор они не эксплуатировались в Украине.

Окончательно неизвестно, на каком именно предприятии соберут винницкую партию, ведь по состоянию на 2026 год физическое производство городских автобусов MAN для европейского региона осуществляется на заводах в польских Стараховицах и турецкой Анкаре.

Напомним, на городские маршруты Киева вышли новые современные низкопольные троллейбусы и автобусы. Город продолжает обновлять парк общественного транспорта и увеличивать его доступность.

Автор:
Татьяна Бессараб

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