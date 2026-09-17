RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,60

--0,04

EUR

51,45

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,85

44,71

EUR

52,00

51,81

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

Вінниця купує 20 нових автобусів, які вперше з'являться на українських дорогах

автобус
Вінниця оновлює громадський транспорт/Alltransua

Комунальне підприємство “Вінницька транспортна компанія” уклало з АБ “Укргазбанк” два договори фінансового лізингу загальною вартістю 667 мільйонів гривень. У межах угоди місто отримає загалом 20 нових 12-метрових міських автобусів моделі MAN Lion's City 12 G NL 280. 

Як пише Dilo, про це повідомляє Alltransua.

Техніка відповідає високому екологічному стандарту Євро-6 та працює на стисненому природному газі.

Вартість однієї такої одиниці транспорту без урахування ПДВ становить майже 19 мільйонів гривень, а з податком — близько 23 мільйонів гривень за автобус.

Згідно з умовами договорів, повна постачалка всіх двадцяти транспортних засобів має бути завершена до 30 грудня 2032 року.

Зазначена модель належить до оновленого сімейства MAN Lion's City, яке дебютувало у Європі у 2017 році.

Хоча ці автобуси є одними з найпоширеніших на ринку Європейського Союзу, досі в Україні вони не експлуатувалися.

Наразі остаточно невідомо, на якому саме підприємстві зберуть вінницьку партію, адже станом на 2026 рік фізичне виробництво міських автобусів MAN для європейського регіону здійснюється на заводах у польських Стараховицях та турецькій Анкарі.

Нагадаємо, на міські маршрути Києва вийшли нові сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси. Місто продовжує оновлювати парк громадського транспорту та підвищувати його доступність.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності