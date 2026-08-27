87 млн грн на транспорт: Харків оголосив великий тендер на автобуси з ЄС

У Харкові КП “Тролейбусне депо №3” оголосило тендер на закупівлю 39 вживаних низькопідлогових автобусів із країн Євросоюзу. Очікувана вартість контракту становить 87,387 млн грн (без ПДВ).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оголошення у системі Prozorro.Продажі.

Розкриття тендерних пропозицій призначено на 29 серпня, а постачання транспорту має відбутися до 31 серпня 2027 року.

Основні технічні та фінансові вимоги до закупівлі

Характеристики транспорту: 12-метрові автобуси з дизельними двигунами стандарту не нижче "Євро-5", виготовлені не раніше 2012 року. Усі машини мають бути однієї марки та моделі.

12-метрові автобуси з дизельними двигунами стандарту не нижче "Євро-5", виготовлені не раніше 2012 року. Усі машини мають бути однієї марки та моделі. Місткість салону: щонайменше 40 місць для сидіння, 40 місць для стояння, не менше ніж двоє дверей та щонайменше одне спеціально обладнане місце для інвалідного візка.

щонайменше 40 місць для сидіння, 40 місць для стояння, не менше ніж двоє дверей та щонайменше одне спеціально обладнане місце для інвалідного візка. Технічний стан: відсутність пошкоджень, знос шин — не більше ніж 40% (у разі вищого зносу постачальник зобов’язаний додати комплект нової гуми).

відсутність пошкоджень, знос шин — не більше ніж 40% (у разі вищого зносу постачальник зобов’язаний додати комплект нової гуми). Умови постачання та оплати: мінімальна партія становить 5 одиниць. Оплата здійснюється у формі 100% післяплати протягом 180 робочих днів.

Нагадаємо, на міські маршрути Києва вийшли нові сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси. Місто продовжує оновлювати парк громадського транспорту та підвищувати його доступність.