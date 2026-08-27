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87 млн грн на транспорт: Харків оголосив великий тендер на автобуси з ЄС
У Харкові КП “Тролейбусне депо №3” оголосило тендер на закупівлю 39 вживаних низькопідлогових автобусів із країн Євросоюзу. Очікувана вартість контракту становить 87,387 млн грн (без ПДВ).
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оголошення у системі Prozorro.Продажі.
Розкриття тендерних пропозицій призначено на 29 серпня, а постачання транспорту має відбутися до 31 серпня 2027 року.
Основні технічні та фінансові вимоги до закупівлі
- Характеристики транспорту: 12-метрові автобуси з дизельними двигунами стандарту не нижче "Євро-5", виготовлені не раніше 2012 року. Усі машини мають бути однієї марки та моделі.
- Місткість салону: щонайменше 40 місць для сидіння, 40 місць для стояння, не менше ніж двоє дверей та щонайменше одне спеціально обладнане місце для інвалідного візка.
- Технічний стан: відсутність пошкоджень, знос шин — не більше ніж 40% (у разі вищого зносу постачальник зобов’язаний додати комплект нової гуми).
- Умови постачання та оплати: мінімальна партія становить 5 одиниць. Оплата здійснюється у формі 100% післяплати протягом 180 робочих днів.
Нагадаємо, на міські маршрути Києва вийшли нові сучасні низькопідлогові тролейбуси та автобуси. Місто продовжує оновлювати парк громадського транспорту та підвищувати його доступність.