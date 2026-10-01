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Новини
Дата публікації

У Києві на два тижні частково обмежать рух біля Бессарабського ринку

ремонт доріг
На Басейній у Києві обмежать рух до 18 жовтня: що відомо

У Києві частково обмежуватимуть рух на розі вулиці Басейної та Бессарабського проїзду. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Де діятимуть обмеження

Роботи триватимуть щодня з 8:00 до 20:00. Фахівці Печерського ШЕУ понижуватимуть бортовий камінь і ремонтуватимуть тротуар навколо Бессарабського кварталу.

На час робіт рух транспорту на ділянці організують однією смугою.

У «Київавтодорі» закликають водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів.

Пониження бортового каменю є частиною робіт із облаштування безбар’єрного простору. Воно має покращити доступність тротуарів і пішохідних переходів для маломобільних груп населення та інших містян.

Фото 2 — У Києві на два тижні частково обмежать рух біля Бессарабського ринку

Нагадаємо, У Дніпропетровській області у 2026 році відновили будівництво автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. Наразі роботи тривають на ділянці протяжністю 29,5 км: дорожники виконують земляні роботи, облаштовують основу та нижні шари покриття, водовідведення й штучні споруди.

Автор:
Ольга Опенько

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