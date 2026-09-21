29,5 км нової дороги: на Дніпропетровщині відновили масштабне будівництво

У Дніпропетровській області у 2026 році відновили будівництво автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка. Наразі роботи тривають на ділянці протяжністю 29,5 км: дорожники виконують земляні роботи, облаштовують основу та нижні шари покриття, водовідведення й штучні споруди.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Будівництво дороги Н-31

Дорожники вже розпочали укладання нижніх шарів покриття - спочатку з пористої, а потім із крупнозернистої асфальтобетонної суміші. Паралельно споруджують штучні конструкції на трасі.

Н-31 будується за параметрами дороги першої категорії та матиме чотири смуги руху. Розрахункова інтенсивність руху становитиме до 25,5 тис. автомобілів на добу.

Загальна протяжність дороги в межах Дніпропетровської області - 58,1 км. У 2017–2021 роках тут уже збудували 28,6 км нового автошляху, обладнавши його освітленням, дорожніми знаками та розміткою, бар’єрним огородженням, шумозахисними екранами, автопавільйонами та тротуарами.

Після початку повномасштабної війни реалізацію проєкту призупинили. Водночас рух продовжувався старою ділянкою дороги, яка не розрахована на сучасне навантаження. Через зношеність покриття її підтримують у проїзному стані шляхом поточних ремонтів.

Після завершення будівництва Н-31 має покращити сполучення між громадами та збільшити пропускну здатність напрямку між Києвом, Дніпром та південними регіонами.

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська триває капітальний ремонт 62 км траси від Львова до Рави-Руської. Готовність двох ділянок маршруту, який веде до кордону з ЄС, уже перевищує 57%.