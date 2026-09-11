Дорогу від Львова до кордону з Польщею відремонтували майже на 60%

На автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська триває капітальний ремонт 62 км траси від Львова до Рави-Руської. Готовність двох ділянок маршруту, який веде до кордону з ЄС, уже перевищує 57%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Роботи проводять у межах проєкту розвитку Транс'європейської транспортної мережі за фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. Окрім дорожнього полотна, капітально ремонтують 13 мостових переходів.

На ділянці Львів – Жовква протяжністю 27,6 км загальна готовність становить 57,7%. Чотири мости вже відремонтовані повністю, ще на трьох роботи тривають. Нижній та середній шари дорожнього покриття влаштовані на 90%, верхній — на 59%.

На відрізку Жовква – Рава-Руська протяжністю 34,5 км готовність становить 57,6%. Із шести штучних споруд рух уже відкрили п'ятьма відремонтованими мостами. Нижній шар покриття готовий на 89%, середній — на 75%, верхній — на 55%.

Паралельно на трасі встановлюють освітлення, бар'єрне огородження, наносять розмітку, облаштовують острівці безпеки, тротуари, пішохідні переходи та велодоріжку.

Автошлях М-09 є одним із ключових маршрутів між Львівщиною та кордоном з ЄС. Після початку повномасштабної війни навантаження на нього суттєво зросло через збільшення вантажних перевезень сухопутними маршрутами.

Нагадаємо, у липні готовність цих ділянок становила близько 40–50%, а загальна вартість ремонту дороги до Рави-Руської перевищує €100 млн. Тоді чотири з 13 мостових споруд уже були повністю завершені.