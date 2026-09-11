Дорогу от Львова к границе с Польшей отремонтировали почти на 60%

На автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская идет капитальный ремонт 62 км трассы от Львова до Равы-Русской. Готовность двух участков маршрута, ведущего к границе с ЕС, уже превышает 57%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения Министерства развития общин и территорий Украины.

Работы проводятся в рамках проекта развития Трансъевропейской транспортной сети при финансировании Европейского банка реконструкции и развития. Кроме дорожного полотна капитально ремонтируют 13 мостовых переходов.

На участке Львов – Жовква протяженностью 27,6 км общая готовность составляет 57,7%. Четыре моста уже отремонтированы полностью, еще на трех работах продолжаются. Нижний и средний слои дорожного покрытия устроены на 90%, верхний – на 59%.

На отрезке Жовква – Рава-Русская протяженностью 34,5 км готовность составляет 57,6%. Из шести искусственных построек движение уже открыли пятью отремонтированными мостами. Нижний слой покрытия готов на 89%, средний – на 75%, верхний – на 55%.

Параллельно на трассе устанавливают освещение, барьерное ограждение, наносят разметку, обустраивают островки безопасности, тротуары, пешеходные переходы и велодорожку.

Автодорога М-09 является одним из ключевых маршрутов между Львовщиной и границей с ЕС. После начала полномасштабной войны нагрузка на него существенно выросла из-за увеличения грузовых перевозок по сухопутным маршрутам.

Напомним, в июле готовность этих участков составляла около 40–50%, а общая стоимость ремонта дороги к Рави-Русской превышает €100 млн. Тогда четыре из 13 мостовых сооружений уже были полностью завершены.