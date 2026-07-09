Дорогу в пункт пропуска "Рава-Русская" ремонтируют более чем за 100 млн евро

В Украине идет капитальный ремонт автомобильной дороги М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, которая ведет к пункту пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей. Общая стоимость работ превышает 100 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Проект реализуют при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. По данным министерства, работы уже выполнены более чем на 40-50% на обоих участках дороги.

Также идет реконструкция 13 мостовых сооружений. Из них четыре уже полностью завершены.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что ремонт дороги М-09 является инвестицией в транспортное сообщение с Европейским Союзом.

Маршрут М-09 является частью трансъевропейской транспортной сети TEN-T и одним из ключевых логистических коридоров между Украиной и ЕС.

В министерстве ожидают, что модернизация дороги будет способствовать более быстрому и безопасному движению транспорта, увеличению пропускной способности и развитию международной торговли.

Добавим, что на пункте пропуска "Порубное – Сирет" на украинско-румынской границе завершается первая очередь модернизации грузового терминала .