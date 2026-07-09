Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,48

--0,03

EUR

50,69

--0,19

Готівковий курс:

USD

44,60

44,51

EUR

51,20

51,02

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дорогу до пункту пропуску "Рава-Руська" ремонтують за понад 100 млн євро

Дорогу до пункту пропуску "Рава-Руська" ремонтують
Дорогу до пункту пропуску "Рава-Руська" ремонтують

В Україні триває капітальний ремонт автомобільної дороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, яка веде до пункту пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею. Загальна вартість робіт перевищує 100 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт реалізують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. За даними міністерства, роботи вже виконані більш ніж на 40-50% на обох ділянках дороги.

Також триває реконструкція 13 мостових споруд. Із них чотири вже повністю завершені.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що ремонт дороги М-09 є інвестицією у транспортне сполучення з Європейським Союзом.

Маршрут М-09 є частиною Транс'європейської транспортної мережі TEN-T та одним із ключових логістичних коридорів між Україною та ЄС.

У міністерстві очікують, що модернізація дороги сприятиме швидшому та безпечнішому руху транспорту, збільшенню пропускної спроможності й розвитку міжнародної торгівлі.

Додамо, на пункті пропуску "Порубне – Сірет" на українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу.

Автор:
Тетяна Гойденко