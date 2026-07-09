Дорогу до пункту пропуску "Рава-Руська" ремонтують за понад 100 млн євро

В Україні триває капітальний ремонт автомобільної дороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, яка веде до пункту пропуску "Рава-Руська" на кордоні з Польщею. Загальна вартість робіт перевищує 100 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Проєкт реалізують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. За даними міністерства, роботи вже виконані більш ніж на 40-50% на обох ділянках дороги.

Також триває реконструкція 13 мостових споруд. Із них чотири вже повністю завершені.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що ремонт дороги М-09 є інвестицією у транспортне сполучення з Європейським Союзом.

Маршрут М-09 є частиною Транс'європейської транспортної мережі TEN-T та одним із ключових логістичних коридорів між Україною та ЄС.

У міністерстві очікують, що модернізація дороги сприятиме швидшому та безпечнішому руху транспорту, збільшенню пропускної спроможності й розвитку міжнародної торгівлі.

Додамо, на пункті пропуску "Порубне – Сірет" на українсько-румунському кордоні завершується перша черга модернізації вантажного терміналу.