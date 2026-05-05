Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,66

51,45

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Поляки збудують платну дорогу в Україні: гроші з неї наповнюватимуть бюджет Польщі

дорога
Польща заявила про готовність збудувати платну дорогу від кордону до Львова / Агентство відновлення

У рамках допомоги у відбудові України польський уряд планує профінансувати проєкту будівництва автомагістралі М10 від пункту пропуску Корчова – Краковець до Львова . Автомагістраль довжиною 80 км буде платною, а гроші отримуватиме бюджет Польщі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Forsal.pl.

Деталі угоди

Зазначається, що цей проєкт розглядається Польщею, як участь у відбудові України. У разі схвалення польським урядом, Агентство промислового розвитку (ARP), координуватиме цей процес.

"Наше бачення полягає у відбудові України через створення логістичної інфраструктури, яка відкриє польські компанії не лише для Сходу, а й для всього Близького Сходу. План ARP полягає в максимальному взаємозв'язку цих проєктів у цій ключовій для польської економіки галузі", – розповів президент Агентства промислового розвитку (ARP) Бартломей Бабуська.

Планується, що рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції "Відновлення України", яка відбудеться 25-26 червня в Гданську.

Бабуська в інтерв'ю польському агентству (PAP), що додатком до цієї угоди буде проєкт будівництва автомагістралі М10.

Автомагістраль М10 довжиною приблизно 80 км в Україні буде продовженням траси А4, яка закінчується на прикордонному переході Корчова.

Польща наполягала на будівництві автомагістралі ще до Євро-2012, але тоді не вистачало коштів на будівництво.

Перша платна дорога з’явиться в Україні

В Україні планують створити першу платну дорогу – від Ковеля до пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.

Дорогу реконструюють та розширять до чотирьох смуг, щоб забезпечити сучасне та зручне сполучення з Польщею, де вже будується автобан.

У Міністерстві розвитку громад і територій України вважають, що дорога Ковель – Ягодин має стати «хорошим кейсом» для відпрацювання моделі платних трас в Україні, адже тут є залізничний вузол і подальший дорожній вузол, що робить її логічним продовженням польського автобану та важливим транспортним коридором для бізнесу та міжнародних перевезень.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення в Україні планували відкрити декілька платних доріг

Відповідно до тодішньої постанови Кабміну, ставка плати за кожен кілометр відстані (в євро) мала складати:

  • для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових автомобілів — 0,023;
  • для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 т — 0,023;
  • для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 т, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 т — 0,045;
  • для вантажних авто і автопоїздів з дозволеною максимальною масою понад 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння більше 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 т.

У грудні 2024 року повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій вивчає трафік шести основних автомагістралей і на отриманих результатах має зробити висновок щодо доцільності запуску платних доріг в Україні.

Автор:
Світлана Манько