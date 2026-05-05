Поляки збудують платну дорогу в Україні: гроші з неї наповнюватимуть бюджет Польщі

У рамках допомоги у відбудові України польський уряд планує профінансувати проєкту будівництва автомагістралі М10 від пункту пропуску Корчова – Краковець до Львова . Автомагістраль довжиною 80 км буде платною, а гроші отримуватиме бюджет Польщі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Forsal.pl.

Деталі угоди

Зазначається, що цей проєкт розглядається Польщею, як участь у відбудові України. У разі схвалення польським урядом, Агентство промислового розвитку (ARP), координуватиме цей процес.

"Наше бачення полягає у відбудові України через створення логістичної інфраструктури, яка відкриє польські компанії не лише для Сходу, а й для всього Близького Сходу. План ARP полягає в максимальному взаємозв'язку цих проєктів у цій ключовій для польської економіки галузі", – розповів президент Агентства промислового розвитку (ARP) Бартломей Бабуська.

Планується, що рамкова угода між Польщею та Україною може бути підписана під час конференції "Відновлення України", яка відбудеться 25-26 червня в Гданську.

Бабуська в інтерв'ю польському агентству (PAP), що додатком до цієї угоди буде проєкт будівництва автомагістралі М10.

Автомагістраль М10 довжиною приблизно 80 км в Україні буде продовженням траси А4, яка закінчується на прикордонному переході Корчова.

Польща наполягала на будівництві автомагістралі ще до Євро-2012, але тоді не вистачало коштів на будівництво.

Перша платна дорога з’явиться в Україні

В Україні планують створити першу платну дорогу – від Ковеля до пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею. Трасу розширять і модернізують, проте точна дата запуску ще не визначена.

Дорогу реконструюють та розширять до чотирьох смуг, щоб забезпечити сучасне та зручне сполучення з Польщею, де вже будується автобан.

У Міністерстві розвитку громад і територій України вважають, що дорога Ковель – Ягодин має стати «хорошим кейсом» для відпрацювання моделі платних трас в Україні, адже тут є залізничний вузол і подальший дорожній вузол, що робить її логічним продовженням польського автобану та важливим транспортним коридором для бізнесу та міжнародних перевезень.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення в Україні планували відкрити декілька платних доріг.

Відповідно до тодішньої постанови Кабміну, ставка плати за кожен кілометр відстані (в євро) мала складати:

для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових автомобілів — 0,023;

для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включаючи водія), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 т — 0,023;

для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 т, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 т — 0,045;

для вантажних авто і автопоїздів з дозволеною максимальною масою понад 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння більше 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 т.

У грудні 2024 року повідомлялося, що Міністерство розвитку громад та територій вивчає трафік шести основних автомагістралей і на отриманих результатах має зробити висновок щодо доцільності запуску платних доріг в Україні.