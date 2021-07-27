Кабмин хочет сделать платными шесть дорог в Украине: проезд будет стоить до 5 грн

Максимальная стоимость пользования платными дорогами в Украине будет зависеть от транспортного средства и будет достигать от 63 копеек до 4,13 грн за километр.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко, передает "Суспильне".

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Правительство рассматривает вопрос о строительстве на условиях концессии таких дорог:

M-29/M-04/M-18 — Харьков — Днепр — Запорожье;

M-03 — Борисполь — Полтава;

M-14 — Херсон — Николаев;

M-06 — Киев — Житомир — Ровно;

M-08/M-19 — Ягодин — Ковель — Луцк;

M-04/H-11 — Днепр — Кривой Рог — Николаев.

"Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2020 года №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр (от 63 копеек до 4 грн 14 копеек за км. — Delo.ua)", — заявили в Мининфраструктуры.

В "Укравтодоре" отмечали, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы. В ноябре прошлого года ведомство совместно с IFC и Мининфраструктуры представило программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли.

Ранее сообщалось, что в Украине появятся платные дороги, стоимость проезда по которым будет колебаться от 80 копеек до 4,6 грн за километр.

В то же время ранее СМИ сообщали, что в Украине намерены реализовать первые пилотные проекты государственно-частного партнерства в автодорожной отрасли, передав в концессию шесть автодорог.